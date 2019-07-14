Спорт Продолжение голевой феерии: нападающий Яремчук осуществил дубль за ФК "Гент"

2019-07-14 14:00 198

 

"Гент" футболистов национальной сборной Украины Романа Яремчука, Романа Безуса и Игорь Пластун провел очередной контрольный поединок, передает УНН со ссылкой на сайт УАФ.

На этот раз соперниками команды Украинской стали земляки из "Сент-Трюйден", которые победили со счетом 4:2.

Пластун сыграл в 81-й минуты, Безус - до 61-й, а Яремчук провел на поле весь матч и отметился двумя забитыми мячами (один - с пенальти).

Стоит отметить, что в сезоне 2018/19 в активе Яремчука 12 забитых голов при 45-ти появлениях на поле.

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Спорт

Продолжение голевой феерии: нападающий Яремчук осуществил дубль за ФК "Гент" 2019-07-14 14:00 198
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