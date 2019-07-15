Детали Владимир Зеленский, как и Петр Порошенко, создает коалицию войны – эксперт

2019-07-15 14:51 177

Президент Украины Владимир Зеленский создает новую коалицию войны по примеру Петра Порошенко. 

"Вчера попалось на глаза видео, где Зеленский накануне президентских выборов обещал встать на колени перед Путиным ради мира в Украине. Звучит пафосно, но на избирателей тогда подействовало. И что теперь? Где мир? Когда встанет на колени?", – задался вопросом Глеб Ляшенко.

По его словам, все действия Зеленского на посту президента говорят лишь о том, что он не заинтересован в возвращении мира.

"В международной политике президент Украины повторяет слово в слово тезисы Порошенко: "усилить санкции против России", "расширить переговорную группу, отказавшись от Нормандского формата". О прямых переговорах с Россией Зеленский даже не заикается", – отметил политолог.

Политический эксперт уверен, что и в парламенте Зеленский планирует создать Коалицию войны.

"В Верховной Раде партия Зеленского "Слуга народа", судя по заявлениям её спикеров, планирует объединяться с партией Вакарчука "Голос" и партией Тимошенко "Батькивщина". Вакарчук известен своими националистическими воззрениями, проявляет нетерпимость к мнению жителей восточной части страны, а Тимошенко стояла у истоков создания коалиции войны Порошенко. Да и после формального выхода из этой коалиции поддерживала все законопроекты, связанные с разжиганием междоусобицы", – подчеркнул Ляшенко.

Он предположил, что в Раде нового созыва провластное большинство будет против установления мира в стране.

"Очевидно, что и в новой Раде мириться с Россией и восстанавливать мир никто не будет – будут продолжать воевать. Всё указывает на то, что Зеленский готовится создать новую коалицию войны в новой Верховной Раде. Маниакально идёт по стопам Порошенко и, похоже, уже даже пытается "перепрыгнуть" своего горе-предшественника. А Украина с каждым днём правления Зеленского всё дальше и дальше от мира", – подытожил Глеб Ляшенко.

Источник: ukranews.com

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