Политика США случайно рассекретили места размещения ядерного оружия сил НАТО

2019-07-18 08:12 120

Места размещения ядерного оружия США оказались случайно раскрыты в докладе комитета Парламентской ассамблеи НАТО.

Как сообщает Washington Post, доклад канадского члена Комитета по обороне и безопасности Парламентской ассамблеи НАТО под названием "Новая эра ядерного сдерживания? Модернизация, контроль вооружений и ядерные силы союзников" был опубликован в апреле, но вскоре срочно удален.

В этом докладе упоминается местоположение около 150 единиц ядерного оружия США, которое хранится в Европе.

Копию доклада опубликовала бельгийская газета De Morgen. В нем отмечается, что "бомбы хранятся на шести американских и европейских базах - Kleine Brogel в Бельгии, Büchel в Германии, Aviano и Ghedi-Torre в Италии, Volkel в Нидерландах и Инджирлик в Турции".

В документе информация дается без каких-либо ссылок. Газета отмечает, что на прошлой неделе была опубликована финальная версия доклада, в которой уже нет данных о местах хранения оружия.

Автор доклада Джозеф Дэй заявил, что вся информация в документе - материал из открытых источников.

Источник из НАТО, пожелавший остаться анонимным, заявил, что "это не официальный документ НАТО".

"Мы не комментируем детали ядерного потенциала НАТО", - отметил он. Многие СМИ тем не менее восприняли доклад как подтверждение факта, который был давно известен многим.

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