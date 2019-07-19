Детали Нардепа Сергея Рыбалку подозревают в убийстве

2019-07-19 14:36 180

Сергея Рыбалку подозревают в умышленном убийстве. О том, что народный депутат мог совершить уголовное преступление по статье 115 УК Украины «Умышленное убийство», заявил журналист-расследователь Дмитрий Воронков.

Он подал соответствующее заявление в Национальную полицию, в котором изложил факты своего расследования и попросил открыть уголовное производство, поскольку опасается за свою жизнь.

Дмитрий Воронков вместе с коллегами-журналистами, политическими экспертами Алексеем Станчевским и Константином Диканем с 2017 года проводили ряд расследований деятельности предприятий, руководителей которых подозревали в отмывании денег, уклонении от налогов и торговле в ОРДЛО. Они обнаружили, что нардеп от Радикальной партии Олега Ляшко Сергей Рыбалка и его помощники подкупали экспертов, журналистов, общественных деятелей с целью рейдерского захвата крупного бизнеса. Соответствующее заявление журналисты передали в ГПУ.

«Именно после этого и начались преследования – мы получали угрозы со стороны Сергея Рыбалки, нас пытались шантажировать и подкупом заставить молчать», – отмечает Дмитрий Воронков.

Журналисты свою деятельность не прекратили. Но вскоре неожиданно ухудшилось здоровье Алексея Станчевского, ему сделали тяжелую операцию. А в марте этого года в возрасте 60 лет скоропостижно скончался директор Института проблем радикализма Константин Дикань, который ничем не болел и был активным и жизнерадостным человеком.

Этот ряд событий и натолкнул Дмитрия Воронкова на мысль, что, возможно, все это могло быть заранее спланированной местью со стороны Сергея Рыбалки.

Воронков подозревает, что нардеп Рыбалка всячески пытается снова попасть в Верховную Раду, чтобы получить депутатскую неприкосновенность. Поэтому он прибегает к грязным политическим технологиям и готов потратить на предвыборную кампанию 7 млн долларов на подкуп избирателей и членов избирательных комиссий.

«Я был одним из трех подписантов заявления в правоохранительные органы относительно Рыбалки С.В., поэтому у меня есть огромные опасения за свое здоровье и жизнь. В связи с изложенным, прошу открыть уголовное производство и начать расследование, в ходе которого проверить указанную мной информацию», – отметил в заявлении журналист-расследователь Дмитрий Воронков.