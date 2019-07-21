Политика фото У избирательного участка в Житомирской области арестовали вооруженную банду

2019-07-21 12:30 90

В Коростышеве Житомирской области вблизи избирательного участка правоохранители задержали трех вооруженных парней, которые находились в автомобиле.

Об этом сообщил начальник Главного управления Национальной полиции в Житомирской области Вячеслав Печененко.

По его словам, это произошло возле одного из избирательных участков города.На место происшествия выехала следственно-оперативная группа и спецназовцы.

"В ходе проверки было установлено, что в указанном транспортном средстве находились трое 20-летних парней. В ходе осмотра автомобиля правоохранители обнаружили и изъяли пистолет, внешне похожий на пневматический, биту и нож. Молодые люди вместе с автомобилем доставлены в отдел полиции для установления всех обстоятельств происшествия", - отметил Печененко.

Правоохранители определяются с правовой квалификацией этого события.

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