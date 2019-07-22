Спорт "Динамо" узнало первого соперника в Лиге чемпионов

2019-07-22 17:24 87

В штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов-2019/20.

Соперником киевского "Динамо" стал бельгийский "Брюгге".

Изначально ведущий жеребьевки вытянул для "Динамо" шар с "Краснодаром", но по правилам российские и украинские клубы не могут встречаться между собой в еврокубках.

Первый матч состоится в Бельгии 6 или 7 августа. Ответный поединок пройдет в столице Украины 13 августа.

"Динамо" и "Брюгге" прежде между собой не встречались. При этом пути бельгийцев пересекались с "Шахтером" и "Днепром". Баланс встреч между "горняками" и "Брюгге" является абсолютно равным. Команды одержали по две победы и четырежды сыграли вничью. "Днепр" обыграл бельгийцев дважды и один раз была зафиксирована ничья.