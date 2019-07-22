Спорт «Я сумасшедший парень»: Усик выбрал себе соперника, бросив вызов на бой

2019-07-22 21:00 171

Бывший абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик рассказал о своих планах в супертяжелом дивизионе.

Украинский боксер заявил, что уже хочет поскорее дебютировать в хэвивейте, и прокомментировал заявление своего первого соперника Карлоса Такама, пригрозившего ему нокаутом.

При этом Александр Усик выразил готовность сразиться с британским супертяжеловесом Диллианом Уайтом за звание обязательного претендента на пояс WBO, заявив, что ему все равно, с кем боксировать.

«Я очень жду уже объявления даты, я очень хочу уже готовиться к какому-то определенному событию, я очень хочу боксировать, я очень устал. Со здоровьем все хорошо, травма излечена.

Такам сказал, что нокаутирует меня? Да, Такам непростой оппонент, но мы не ищем легких путей. Если посмотреть по нашему пути, то мы не собираемся быть на заднем плане. Когда ты боксируешь с сильными, то становишься сильнее, а когда боксируешь со слабыми, то опускаешься на их уровень.

Уайт? Я готов с ним боксировать за звание обязательного претендента на пояс WBO, если он этого хочет. Мне абсолютно без разницы. Я не собираюсь получать какие-то дивиденды. Я сумасшедший парень, мне нужен бокс», — сказал Усик в интервью Behind The Gloves.

Ранее Александр Усик также заявил о готовности встретиться с топ-боксерами хэвивейта.

По словам Александра Усика, он хотел бы провести бои с бывшим обладателем титулов WBA, WBO, IBF и IBO Энтони Джошуа, который вскоре в реванше с Энди Руисом постарается вернуть свои пояса, линейным чемпионом хэвивейта Тайсоном Фьюри и чемпионом по версии WBC Деонтеем Уайлдером.