Спорт Мораес вскоре может покинуть Шахтер - все зависит от решения Гонсало Игуаина

2019-07-24 15:45 153

Нападающий сборной Украины и донецкого "Шахтера" Жуниор Мораес может продолжить карьеру в Италии.

Как сообщает Calciomercato.it, Эдин Джеко намерен этим летом покинуть римский клуб. В связи с этим в столице Италии начали искать замены форварду. Главным кандидатом на замену является Гонсало Игуаин. "Ювентус" уже дал добро на трансфер нападающего, но сам игрок свое "добро" не давал.

Если вариант с Гонсало не сработает, в "Роме" рассматривают варианты трансфера украино-бразильского форварда "горняков" Жуниора Мораеса. Кроме него, в Рим может перебраться Мариано Диас из "Реала".

В прошлом сезоне получивший украинский паспорт Жуниор Мораес отметился 26 голами и 11 ассистами в 39 матчах.