Украина видео В Сеть попало видео задержания танкера РФ, который блокировал наши корабли в Керченском проливе

2019-07-26 11:13 141

Появилось видео задержания Службой безопасности Украины совместно с Военной прокуратурой российского танкера NEYMA, который блокировал украинские военные корабли в Керченском проливе в конце ноября 2018 года. Запись опубликована на YouTube-канале СБУ.

Так, 24 июля, по информации украинских пограничников, в порт Измаил под флагом РФ зашел танкер NIKA SPIRIT, который по номеру ІМО - 8895528, согласно данным международной информационной системы EQUASIS, идентифицирован как уже известный танкер NEYMA, который был использован для перекрытия Керченского пролива.

 Сейчас группой следователей СБУ, военных прокуроров и пограничников на задержанном танкере закончены санкционированные украинским судом следственные действия - обыск с целью установления фактических обстоятельств дела, изъятие документов с судна, записей радиопереговоров во время конфликта, бортовых журналов. Также допрошены члены судокоманды, изъяты документы необходимые для установления истины в производстве.

 Следствие установило, что танкеру NEYMA, с целью сокрытия причастности к незаконным действиям и акту агрессии, которые происходили 25.11.2018, российскими владельцами изменено название на NIKA SPIRIT.

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