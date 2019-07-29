Спорт "Риск оказался оправданным", - Хацкевич прокомментировал победу в матче за Суперкубок

2019-07-29 09:13 153

Наставник столичного Динамо Александр Хацкевич прокомментировал победу своей команды над принципиальным соперником - донецким Шахтером в матче за Суперкубок Украины.

"Начало первого тайма и первые минуты второго были за Шахтером. Где-то мы неправильно располагались. Но в этой игре мы и не планировали больше контролировать мяч, поскольку на данный момент наше функциональное состояние не позволяет этого делать. У "горняков" техничные быстрые футболисты пытались организовывать переходы из обороны в атаку, причем первый момент мы организовали для соперника сами, когда Миколенко отдал неточную поперечную передачу, но надежно сыграл Бойко. Мы также пытались отвечать до перерыва своими выпадами.

Что касается второго тайма, то самое прекрасное – это счет на табло. Ребята выдержали. Перед игрой мы сказали им, что если мы являемся действующими обладателями трофея, то не имеем права его отдавать. Наверное, после перерыва должны были проявлять характер, морально-волевые качества, и есть над чем работать, но у нас есть потенциал для усиления атаки – выздоравливают Цыганков и Соль, а вот у Русина, к сожалению, есть определенные проблемы со здоровьем. При этом должен сказать, что мы рисковали, выпуская сегодня на игру Кадара и Вербича, которые имели повреждения, но через игры мы должны набирать функциональные кондиции и достигать взаимопонимания на поле. Риск оказался оправданным – как по мне, Вербич в первом тайме был одним из лучших, не только играя на атаку, но и в обороне помогал. Да, Шахтер больше владел мячом и хорошо выходил из обороны в атаку, проводил стремительные комбинации, но они не воспользовались своими шансами, а мы – воспользовались своими. При этом хочется обратить внимание на эпизод с нарушением правил против Гармаша в штрафной "горняков", когда свисток арбитра промолчал. Понятно, что пока у нас VAR нет, но арбитр должен принимать правильные решения", - отметил Хацкевич.

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"Риск оказался оправданным", - Хацкевич прокомментировал победу в матче за Суперкубок 2019-07-29 09:13 153
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