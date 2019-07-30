Украина фото На Закарпатье снова грузовик перевернулся и упал в реку - есть жертвы

2019-07-30 13:16 204

В селе Лопушное Межгорского района Закарпатской области грузовой автомобиль перевернулся и упал в реку. Водитель погиб на месте.

"Сегодня в дежурную часть Межгорского отделения полиции поступило сообщение о том, что в реке находится грузовой автомобиль", - сообщает пресс-служба полиции области.

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Правоохранители установили, что 32-летний житель села Лопушиное, двигаясь на грузовом автомобиле по лесной дороге, не справился с управлением и перевернулся в реку.

От полученных телесных повреждений водитель скончался на месте происшествия. Полиция ведет расследование по делу и устанавливает обстоятельства смертельного ДТП.

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