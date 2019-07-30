Спорт Ломаченко оригинально пригрозил Кэмпбеллу: «Молниеносная тройка»

2019-07-30 17:30 156

Чемпион мира по версиям WBA и WBO в легком весе Василий Ломаченко показал, как проходит его подготовка к будущему поединку против британца Люка Кэмпбелла

Бой Ломаченко — Кэмпбелл состоится 31 августа в Лондоне на арене О2, о чем накануне было объявлено официально, после того как стороны согласовали все условия контракта.

На кону поединка будут стоять вакантный титул WBC, а также пояса WBA, WBO и The Ring, которые принадлежат украинцу.

Украинский чемпион в отличном настроении подходит к предстоящему противостоянию, находя время для веселья в ходе тренировок.

Так, на одном из занятий Василий Ломаченко оригинально «пригрозил» своему британскому оппоненту, продемонстрировав «молниеносную тройку».

Соответствующее видео было опубликовано на странице lomus_official в Instagram.

Ранее Василий Ломаченко сделал обращение к болельщикам, заявив, что начал подготовку к предстоящему поединку.

Также боксер сообщил, что восстановился после травмы руки, полученной в предыдущем бою против Энтони Кроллы.

«Привет всем! Я начал подготовку к следующему бою. Моя рука уже в порядке.