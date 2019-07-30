Детали Контрабандный Офис» Грановского зеленеет за $10 миллионов

2019-07-30 18:21 234

Первые назначения в структурах Государственной таможенной службы свидетельствуют о продолжении работы ведомства по-старому. Более того, делки договариваются с Игорем Коломойским о назначении нужных людей и продолжении функционирования миллиардных схем. По нашим данным, «исполнительный директор» Офиса Сеяр Крушутов уже занес олигарху 10 млн. дол. И список нужных фамилий на хлебные должности в таможне уже лег на стол руководителю ГТС Максиму Нефедову.

Буквально перед уходом Порошенко с должность Главы государства в СМИ была выброшена контрабандная схема с участием всех ключевых фискальных и правоохранительных органов. То, что было известно узкому кругу посвященных лиц стало достоянием общественности благодаря сливу проекта «Blind Trust». По специальному зеленому коридору «заходило-выходило» все, начиная от шмоток, заканчивая нефтью и даже наркотиками. Только от минимизации или неуплаты пошлин ежегодно бюджет терял не менее 28 млрд. грн. ежегодно. «Крышевал» Офис, как его называют в узких кругах, нардеп от БПП Александр Грановский, а «исполнительным директором» был крымчанин Сеяр Крушутов. В состав ОПГ входили представители ГФС, СБУ, ГПУ, МВД и крупные контрабандисты.

В своем виде Офис контрабанды прекратил существование после ухода от власти Порошенко. Но все, кто причастен к его работе остались в системе. Фактически механизм не был разрушен до основания, а всего лишь приостановил деятельность. То, что контрабандисты не сдаются хорошо описал журналист Евгений Плинский, который по полочкам разложил, как в Одессе «разыграли» Президента Владимира Зеленского. Но разыграли ли….? По словам Плинского, известный контрабандист Вадим Альперин сумел добиться руками Зеленского назначения нужных людей в «жирной» Одесской таможне.

«Каким-то образом Президенту вложили в руки не реальные проблемы и схемы на таможне, а подсунули нужные контрабандистам алгоритмы действий, благодаря которым, на ТВ мы получили картинку «Ах какой Президент молодец, жарит таможню», а в реалиях все участники схем ему благодарны. Президент из субъекта влияния стал объектом использования. В этой истории уже два эпизода. Первый произошел на Закарпатье, второй в Одессе и счет пока 2:0 не в пользу Зеленского», - пишет Евгений Плинский.

Известный блогер Александр Аронец пишет, что и в Центральном аппарате ГФС (юридически орган продолжает существовать, функционал еще не разделен между налоговой и таможенной службами) заправляет новоназначенный глава ГТС Максим Нефедов и он уже начал кадровую революцию или же контрабандную эволюцию.

«Начальником департамента таргетинга и управления таможенными рисками ставят Сергея Демченко. Департамент противодействия таможенным нарушением может возглавить Руслан Фирсов. Департамент администрирования таможенных платежей - Сергей Тупальский. Вся троица - представители "офиса Грановского-Куршутова", - утверждает Аронец.

Являются ли все эти действия кадровой оплошностью или запланированной комбинацией покажет время. Но у нас есть основания утверждать, как минимум, о планах Офиса Грановского возобновить работу в полном формате. Уже состоялась встреча начальника Офиса Сеяра Куршутова с Игорем Коломойским. Под стол «пошел чемодан» с 10 миллионами «зеленых», а на стол руководителю ГМС Нефедову лег список имен и таможен, где должны оказаться нужные люди с гарантированной от новой власти бронью. Без надежных и проверенных Офисом людей на таможенных постах контрабандные схемы работать не смогут. Кратко пройдемся по персоналиям и «злачным местам» под них.

Терещук Юрий Викторович. Предлагаемая должность – руководитель поста «Ягодин» (Волынь).

Сейчас Терещук является замначальника Волынской таможни. Весной 2016г. был отстранён от должности через скандал с контрабандой рекордной партии янтаря, задержанной в Польше. Но уже осенью того же года возобновился на должности через суд. У семьи Терещука имеется элитная недвижимость, дорогие автомобили. Также часть имущества записано на мать таможенника. После журналистского расследования против Юрия Терещука было открыто уголовное производство.

Сделать стремительную карьеру Терещуку помог его тесть – прокурор Волынской области Андрей Гиль. До знакомства с прокурорской дочерью Юрий не имел никакого отношения к таможне, работая главспецом управления архитектуры Луцкого горсовета.

Пожалуй самую прибыльную таможню страны – Одессу «Офис» предлагает закрепить за Сергеем Гринчишиным и Андреем Базарником.

Гринчишин Сергей Дмитриевич ранее работал начальником таможенного поста «Рава-Руська» (Львовская обл.) и замначальника поста «Раздельная» Одесской ГФС. Сейчас занимает должность отдела таможенного оформления №2 поста «Измаилский». О работе этого поста ходят легенды. В частности, это рай контрабандных сигарет с Приднестровья.

На наш взгляд он является одной из наиболее одиозные фигур, которые хочет сохранить «Офис Грановского». Свой путь он начал в должности начальника таможенного поста «Платоново» Котовской таможни, где очень плодотворно работал в направлении «борьбы с контрабандой» на все том же Приднестровском направлении.

После чего «по зову души», а именно по предложению тогдашнего руководителя Котовской таможни Устименко, перешел с ним в Белгород-Днестровскую таможню, где работал уже в должности заместителя начальника. Установив жесткий контроль за черной кассой, которая собиралась из постов Белгород-Днестровской таможни и Белгород-Днестровского морского торгового порта. После чего, спустя некоторое время, не найдя взаимопонимания с новым руководством службы, Гричишин вынужден был уйти и скрывался на незначительной должности в Котовской РГА. Во времена Януковича восстановился на работе в таможенной службе и начал плодотворно работать на себя на посту «Кучурганы» Одесской таможни. Имеет на сегодняшний день громадное состояние в денежных средствах и недвижимости - особняк стоимостью около 2 млн. долл. в г. Одесса.

Как утверждают наши источники, сын Гричишина Сергей Сергеевич усердно делает карьеру в партии ВО «Батьківщина». Был руководителем молодежки партии в Киевской области, а теперь баллотировался в парламент от партии под №57.

Базарник Андрей Иосифович.

«Схемщик» Базарник любит хвастаться дорогими авто и открыто поддерживает Владимира Зеленского. Сейчас он трудится начальником отдела таможенного оформления №3 поста «Черноморский». В 2017г. на этом посту СБУшники задержали одного з руководителей на получении взятки.

«Злоумышленники разработали схему, по которой в течение 2016 искусственно создавали препятствия предпринимателям при оформлении грузов», - рапортовали в спецслужбе.

Всю свою сознательную жизнь в таможенной системе Базарник проработал на таможенном посту «Черноморск» Одесской, Южной и т.д. таможни. Время от времени занимает должность, то начальника отдела таможенного оформления на пароме, то его заместителя. Даже по словам его подчиненных ни одна чайка не пролетит над паромом, которую не «обелетит» Базарник вместе с фирмами своей жены, которая осуществляет брокерско-экспедиционные услуги.

По инсайдерской информации, вся серьезная контрабанда, которая касается ввоза на территорию Украины сигарет, психотропов и всевозможных наркотиков проходит через паром. Через него очень активно работает и грузинское контрабандное направление, в частности, и ввоз воды «Боржоми». Что касается интеллектуального уровня указанного господина Базарника, то он ниже докеров в Одесском порту (не в обиду будет сказано докерам), а уровень знаний стремится к нулю и бесконечности, утверждают хорошо знающие его коллеги.

На важнейшую Киевскую область Офис номинирует Руслана Коломойца, Вадима Ищенко и Алексея Проскурина.

Коломоец Руслан Леонидович. Карьерный работник таможни Киевской области. Сейчас трудится замначальника отдела таможенного оформления №1 поста «Специализированный» Киевской таможни. Коломоец принадлежит к обойме кадров одиозного топ-схемщика Сергея Тупальского. В частности, непосредственно работал под его руководством на посту «Святошино».

Ищенко Вадим Петрович.

С 2016г. начальник таможенного поста «Вышневое» (Киевская обл.). На неправомерные действия работников этого поста имеется много жалоб предпринимателей и граждан. Даже сама ГФС была вынуждена рапортовать о таких фактах.

Но главным «преимуществом» Ищенко является тот факт, что он член семейной команды Калетников, известных таможенников всех времен и народов. Как сообщает «clarity-project», жена Вадима Ищенко Елена связана с ООО «Консалтинговый региональный экономический центр» конечным бенефициаром которого является Олег Циганенко бизнес-партнёр по нескольким проектам с экс-нардепами Оксаной Калетник и Валерием Хомутинником.

Проскурин Алексей Валерьевич.

С 2015г. замначальника Киевской таможни. За эти 4 года СБУ просто таки пачками задерживала работников столичной таможни, что свидетельствует о системной коррупции в органе. Но сам Проскурин отделался лишь замечанием за ненадлежащее исполнение служебных обязанностей, которое оспорил в суде. Кстати, супруга Проскруина Тетяна также работает в Киевской таможне главным госинспектором.

Мирошниченко Михаил Иванович.

Его назначение по квоте «Офиса Грановского» планируется на Львовскую таможню. В худшем случае - Житомир. Мирошниченко классический пример недореформ имени Порошенко. Сначала «Антикоррупционный форум Львовщины» уличил замначальника Львовской таможни в жизни не на одну зарплату – парочка автомобилей, земельные участки и квартиры, которые ну никак не мог бы купить на доходы от госслужбы. Даже была реакция от НАБУ. А уже через несколько лет, в 2019г., Михаил Мирошниченко был одним из претендентов на пост… главы Гостаможслужбы. Сейчас он занимает должность замначальника Житомирской ГФС.

На Николаевскую таможню Грановский-Куршутов видят Игоря Резника и Александра Шевченко.

Резник Игорь Михайлович

Сейчас Резник работает в центральном офисе ГФС, до этого был на руководящих должностях в Херсонской, Николаевской, Кировоградской, Одесской таможнях. Нашим читателям он не нуждается в представлении. Не так давно мы посвятили ему отдельную статью. Для понимания Госбюро расследований уже ведет дело о «нарушении при оформлении ввоза минеральных удобрений на Николаевской таможни, вследствие чего государство потеряло 162,7 млн. грн.».

Известный журналист и уже нардеп Александр Дубинский в своем расследовании утверждает, что Резника в последние 5 лет назначают на должности по квоте Игоря Коненко. А ходит он под Владимиром Скоробагачем «королем» мясной контрабанды.

Шевченко Александр Александрович.

Работает в тесной связке с Игорем Резником. Его роль особо важна в свежей скандальной истории с частным предприятием «Захид». Работники последнего даже пикетировали управления СБУ в Николаевской области. Предприниматели судятся с ГМС и СБУ утверждая, что ведомства блокируют растаможу стекла, которое предназначено для ЧП «Захид», шантажирую их.

Также известно, что Шевченко проходит по уголовным делам вместе с Резником. 2 июля тогда еще ио. главы ГФС Александр Власов «от греха подальше» отправил Шевченко с Николаева на пост «Херсон-порт».

Пиковский Игорь Александр.

Этот человек играл одну с ключевых должностей в «Офисе Грановского». Проект «Blind Trust» так охарактеризовал роль Пиковского в ОПГ «Офис»: «схемы контрабанды энергоресурсов (основная часть идет с РФ), занимая должность начальника Энергетической таможни ГФС. Пиковский является близким другом генпрокурора Юрия Луценко и был его многолетним помощником, когда тот работал нардепом. Пиковский также засветился на скандальном свадьбе Александра, сына Луценко. И именно по представлению Луценко Пиковского включили в избирательный список партии Петра Порошенко (БПП) на выборах в ВР в 2014.

"По квоте экс-министра внутренних дел баллотируется Игорь Пиковский - выдвиженец так называемой" лужниковской группы "российских бизнесменов, в которую входят представитель Путина по связям с организациями соотечественников за рубежом Александр Бабаков и авторитет Михаил Воеводин», - писала тогда УП.

Свою связь с русской мафией он четко подтвердил в феврале 2018р. Тогда после победы "Нафтогаза" над "Газпромом" в Стокгольмском арбитраже (по газовым контрактам времена премьерства Ю. Тимошенко) Пиковский откровенно подыграл интересам Москвы. По представлению руководителя Энергетической таможни ГФС наложила штраф на главу НАК Андрея Коболева в размере 8,3 млрд. грн за нарушение таможенного оформления газа, идущего из РФ на ... оккупированную территорию Донбасса! По сути, юридически закрепив претензии "Газпрома" к Украине по неуплате за поставки газа в оккупированный Донбасс.

Интересно, что в прошлом году Игорь Александрович ошарашил общественность, публично заявив, что оказывается энергетическая таможня не может контролировать законность поставок топлива в Украину, а контрабанда, которая фиксируется, не является зоной ответственности его органа».

Удастся ли контрабандистам отстоять схемы и как себя поведет Президент Зеленский узнаем очень скоро. Пока тенденции не вселяют особого оптимизма.

Продолжение следует…