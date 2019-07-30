Спорт Украина стала хозяйкой ЧМ по мини-футболу

2019-07-30 22:00 189

Всемирная федерация мини-футбола приняла решение предоставить право проведения чемпионата мира по мини-футболу 2021 Киеву. Об этом говорится на странице федерации мини-футбола Украины в Facebook.

Киев победил в борьбе с городом Дакар (Сенегал).

"Это решение - результат признания успеха нашей страны в развитии и популяризации мини - футбола. Благодаря совместным и согласованным усилиям Киев получил это право в упорной борьбе с серьезным конкурентом - Дакаром. И, что важно, наши нынешние и будущие партнеры и спонсоры получили мощный и четкий сигнал, что мини-футбол занимает достойное место в большой футбольной семье и имеет все возможности для успешного сотрудничества", - подчеркнул президент федерации мини-футбола Украины Евгений Донцов.

Примечательно, что сборная Украины в октябре примет участие в чемпионате мира в Перте (Австралия).