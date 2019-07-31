Спорт Усик показал, что подготовил для соперников-супертяжей: «Плюхи плотнее стали»

2019-07-31 19:00 285

Бывший абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик показал, как готовится к переходу в супертяжелый дивизион

Накануне стало известно, что первый бой в новой для себя весовой категории украинский боксер проведет 12 или 19 октября на Wintrust Arena в Чикаго, США.

Соперником Александра Усика в дебютном поединке в хэвивейте станет камерунец Карлос Такам, с которым украинец должен был драться еще в мае, но получил травму во время подготовки.

После восстановление от повреждения бицепса украинский боксер возобновил усиленную подготовку к подъему в супертяжелый вес.

Александр Усик продемонстрировал, как во время тренировки работает на мешке, оттачивая силу ударов, которая, по мнению некоторых, у него недостаточная для успешного противостояния с топовыми представителями хэвивейта.

Соответствующее видео было опубликовано на странице lomus_official в Instagram.

«На уровне усатый», «World champion very soon», «Віримо», «Пушка», «Красава», «Уже чисто ударник», «Безупречная работа», «Очень круто», «на силу отработка», «Минус груша», «Норм работает! Работа на силу удара! А то я тут читаю некоторые професионалы пишут что Саня медленный! Ох и знатоки)))», «Кажется плюхи плотнее стали», — отметили подписчики в комментариях под видео.