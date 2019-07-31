Усик показал, что подготовил для соперников-супертяжей: «Плюхи плотнее стали»

Бывший абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик показал, как готовится к переходу в супертяжелый дивизион
Накануне стало известно, что первый бой в новой для себя весовой категории украинский боксер проведет 12 или 19 октября на Wintrust Arena в Чикаго, США.
Соперником Александра Усика в дебютном поединке в хэвивейте станет камерунец Карлос Такам, с которым украинец должен был драться еще в мае, но получил травму во время подготовки.
После восстановление от повреждения бицепса украинский боксер возобновил усиленную подготовку к подъему в супертяжелый вес.
Александр Усик продемонстрировал, как во время тренировки работает на мешке, оттачивая силу ударов, которая, по мнению некоторых, у него недостаточная для успешного противостояния с топовыми представителями хэвивейта.
Соответствующее видео было опубликовано на странице lomus_official в Instagram.
Ранее Александр Усик заявил о готовности встретиться с топ-боксерами хэвивейта.