Политика У Зеленского раскрыли планы на запрещенные "Яндекс", Mail.Ru, "ВКонтакте" и "Одноклассники"

2019-08-02 16:28 129

В команде шестого президента Украины заявили, что не планируют отменять блокировку доступа к российским социальным сетям, которая была введена у 2017 году.

"Есть просто вражеские медиа, в том числе и социальные, которые не могут быть разрешены, потому что это оружие врага. Мы просто не должны глупостей делать, а защищать наше информационное пространство должны", - сказал советник Зеленского, депутат Верховной Рады Никита Потураев, передает "Радио Свобода".

Напомним, на прошлой неделе в Совете национальной безопасности и обороны Украины заявили, что санкции в отношении запрещенных российских соцсетей и сайтов продолжают действовать. С весны 2017 года в Украине действует запрет на сервис "Яндекс", а также сайты группы Mail.Ru, российские соцсети "ВКонтакте" и "Одноклассники". Они были определены СНБО как "представляющие угрозу национальной безопасности" Украины.