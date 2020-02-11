Политика Весной истекает срок запрета на одноклассники, вконтакте и яндекс - что дальше

2020-02-11 20:29 147

Министр культуры, молодежи и спорта Украины Владимир Бородянский заявил, что планирует инициировать продление запрета на российские социальные сети и медиа. Об этом чиновник заявил в интервью РБК-Украина.

Он опроверг информацию о возможном разблокировании российских соцсетей и СМИ, поскольку весной заканчиваются сроки запрета.

"Я считаю, что надо продолжать запрет, здесь даже нет никакой дискуссии… Будем инициировать. Обязательно", - добавил Бородянский.

Напомним, до победы на президентских выборах Владимир Зеленский в интервью сравнил запрет российских соцсетей с "парковками в Киеве". Он также подчеркивал, что альтернативных социальных сетей украинцам недостаточно, потому они обходят запрет.

Напомним, в мае 2017 года вступил в силу указ президента Порошенко о блокировании российских соцсетей и некоторых СМИ.

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