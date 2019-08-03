Мир видео В Великобритании прорвало дамбу: потоки воды хлынули в Уэйли Бридж

2019-08-03 11:00 168

 

В британском городке Уэйли Бридж, который недавно был эвакуирован, прорвало поврежденную плотину.

Из водохранилища мощным потоком обрушился массив воды. В Сети начали появляться видео, снятые местными жителями на месте происшествия.

Стоит отметить, что водохранилище Тоддбрук располагается над городком Уэйли Бридж в графстве Дербишир в центральной Англии.

Известно, что в городе проживают пять тысяч человек.

"Мы понимаем, что будет некоторое беспокойство из-за невозможности вернуться домой, но наш приоритет - убедиться, что люди в безопасности и не подвергаются ненужному риску", - рассказал представитель полиции.

Он также отметил, что решение об эвакуации было вынужденным, так как угроза была достаточно серьезной.

 

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