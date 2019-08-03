Спорт Усик о спарринге с Ломаченко: пытаешься ударить, а его уже нет на месте

2019-08-03 11:30 105

 

Украинский боксер Александр Усик рассказал об одном из проведенных спаррингов с чемпионом мира в легком весе Василием Ломаченко, сообщает УНН со ссылкой на Youtube-канал Gareth A Davis.

Несмотря на то, что Усик значительно более габаритный за Ломаченко, у него возникли проблемы в данном спарринге.

"Отлично провели спарринг. Однако у меня возникла одна проблема - я отклонялся, вместо того, чтобы отступать от ударов. Анатолий Ломаченко сказал мне этого не делать. Но я не послушался. Тогда он прошептал что-то на ухо Василию, и тот мощно ударил меня в голову. После этого я перестал отклоняться. Ломаченко настолько умный боксер, пытаешься ударить, а его уже нет на этом месте", - подчеркнул Усик.

Добавим, Ломаченко проводит подготовку к бою 31 августа против Люка Кэмпбелла, а Усик готовится к дебюту в супертяжелом дивизионе с Карлосом Такамом.

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