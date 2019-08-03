Спорт Лионеля Месси дисквалифицировали на три месяца за критику чиновников

2019-08-03 15:00 213

 

Американская федерация футбола (CONMEBOL) приняла решение о дисквалификации нападающего сборной Аргентины Лионеля Месси сроком на три месяца, пишет УНН со ссылкой на El Mundo.

Поскольку срок дисквалификации истекает 3 ноября, это означает, что звезда “Барселоны” пропустит три матча своей национальной команды, сообщает El Mundo: товарищеские поединки против сборных Чили, Мексики и Германии.

Помимо дисквалификации Месси придется также выплатить штраф в размере 50 тысяч долларов.

Ранее стало известно, что Месси пропустит и первый отборочный матч к чемпионату мира 2022 года, который состоится в марте. Это объяснялось его удалением в последней официальной игре за сборную.

Решение CONMEBOL не касается выступлений аргентинца за “Барселону” в грядущих матчах первенства Испании, а также в Лиге чемпионов.

Причиной решения CONMEBOL стали жесткие высказывания Месси в адрес южноамериканских чиновников во время Кубка Америки, который прошел в Бразилии. Аргентинец обвинял их в том, что они всячески способствовали успеху хозяев. По его словам, судейство на турнире было направлено против его сборной. Аргументировал он это в том числе неназначением двух пенальти за нарушения против Серхио Агуэро и Николаса Отаменди в полуфинальной игре с Бразилией.

Напоминаем, СМИ сообщили о нападении на Месси в ночном клубе.

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

Актриса Тейлор Свифт заработала 185 млн долларов и заняла первую строку в Forbes

2019-07-19 23:59 1632

Красная карточка для Месси не помешала Аргентине получить "бронзу" Копа Америки

2019-07-07 14:00 1923

Лионель Месси получил "Золотую бутсу", уже шестую в своей карьере

2019-05-27 13:44 2124

Президент Лиона: Если Месси будет простужен, это хорошо для нас

2019-02-19 21:00 2046

Еще новости в разделе "Спорт"

Лионеля Месси дисквалифицировали на три месяца за критику чиновников

2019-08-03 15:00 213

Усик о спарринге с Ломаченко: пытаешься ударить, а его уже нет на месте

2019-08-03 11:30 360

Заря - Будучность: прогноз букмекеров на матч Лиги Европы

2019-08-01 19:00 636

фото Зинедин Зидан озвучил перспективы украинского вратаря Лунина в Реале

2019-08-01 15:14 465
Все статьи раздела "Спорт"

поДАРуй дитині розвиток. Починаєм новий набір

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Спорт

Лионеля Месси дисквалифицировали на три месяца за критику чиновников 2019-08-03 15:00 213
Усик о спарринге с Ломаченко: пытаешься ударить, а его уже нет на месте 2019-08-03 11:30 360
Заря - Будучность: прогноз букмекеров на матч Лиги Европы 2019-08-01 19:00 636
фото Зинедин Зидан озвучил перспективы украинского вратаря Лунина в Реале 2019-08-01 15:14 465

Лента

15:00 Лионеля Месси дисквалифицировали на три месяца за критику чиновников
14:30 Без премий и надбавок: названа президентская зарплата Зеленского
14:00 Доллар отвоевывает свои позиции, гривна дешевеет: новый курс валют от Нацбанка
13:30 США передали Украине спецоборудование для разминирования Донбасса
13:00 Народный синоптик: в Украину возвращается «адская» жара
12:30 У Зеленского описали, как будут бороться с пророссийской пропагандой
12:00 Украинцам стали чаще отказывать во въезде в Польшу в 2019 году
11:30 Усик о спарринге с Ломаченко: пытаешься ударить, а его уже нет на месте
видео 11:00 В Великобритании прорвало дамбу: потоки воды хлынули в Уэйли Бридж
10:30 У Зеленского придумали, как отучить депутатов от взяток