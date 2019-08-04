Мир фото Количество задержанных на митинге в Москве выросло до 828

2019-08-04 09:30 243

Количество задержанных в Москве в субботу, 3 августа, во время акции возле мэрии против недопуска оппозиционных кандидатов на выборы в городскую думу выросла до 828 человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на "ОВД-Инфо".

Всего в акции, по данным МВД, приняли участие 1500 человек. Вероятно, в действительности на акцию вышло гораздо больше людей. МВД в конце дня сообщил о 600 задержанных на акции.

Также сообщалось о 18 пострадавших, избитых сотрудниками полиции. Среди задержанных 81 несовершеннолетний и 14 журналистов.

Задержанным вменяют нарушение правил участия в акции (ч. 5 ст. 20.2 КоАП) неповиновение требованиям сотрудника полиции (ч. 1 ст. 19.3 КоАП). Им грозят штрафы и до пятнадцати суток ареста.

Напомним, ранее сообщалось, на акции в центре Москвы задержаны как минимум 685 человек. МВД РФ дает примерно такие же цифры — 600 человек.