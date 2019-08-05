Спорт Зинченко провел один из своих лучших матчей в битве за Суперкубок Англии

2019-08-05 11:42 222

Украинский полузащитник Манчестер Сити Александр Зинченко отыграл весь матч против Ливерпуля за Суперкубок Англии.

Игрок получил оценку 7,4 от портала WhoScored, которая стала третьей в команде. Выше оценили только Клаудио Браво - 8,1 и Кайла Уокера - 7,5.

Такая же оценка, как у Зинченко, также досталась Габриэл Жезус и Рахим Стерлинг.

Украинец совершил 75 касаний к мячу, что является лучшим результатом в команде, совершил 51 точную передачу, выиграл 3 верховые борьбы, совершил 2 отбора и 2 перехвата.

Кроме того, Зинченко реализовал пенальти в послематчевой серии.