Спорт Зинченко провел один из своих лучших матчей в битве за Суперкубок Англии

2019-08-05 11:42 222

Украинский полузащитник Манчестер Сити Александр Зинченко отыграл весь матч против Ливерпуля за Суперкубок Англии.

Игрок получил оценку 7,4 от портала WhoScored, которая стала третьей в команде. Выше оценили только Клаудио Браво - 8,1 и Кайла Уокера - 7,5.

Такая же оценка, как у Зинченко, также досталась Габриэл Жезус и Рахим Стерлинг.

Украинец совершил 75 касаний к мячу, что является лучшим результатом в команде, совершил 51 точную передачу, выиграл 3 верховые борьбы, совершил 2 отбора и 2 перехвата.

Кроме того, Зинченко реализовал пенальти в послематчевой серии.

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

Полузащитник Александр Зинченко подписал новый контракт с "Манчестер Сити"

2019-06-20 15:45 1281

Полузащитник Виктор Цыганков может начать новый сезон уже в европейском клубе

2019-06-04 15:12 1890

Полузащитник Кевин Де Брюйне не захотел переходить в мадридский Реал

2019-01-22 13:16 2313

Покинувший Динамо полузащитник по итогам сезона получил "Золотой мяч"

2018-12-05 11:14 2826

Еще новости в разделе "Спорт"

Зинченко провел один из своих лучших матчей в битве за Суперкубок Англии

2019-08-05 11:42 222

Лионеля Месси дисквалифицировали на три месяца за критику чиновников

2019-08-03 15:00 810

Усик о спарринге с Ломаченко: пытаешься ударить, а его уже нет на месте

2019-08-03 11:30 918

Заря - Будучность: прогноз букмекеров на матч Лиги Европы

2019-08-01 19:00 765
Все статьи раздела "Спорт"

поДАРуй дитині розвиток. Починаєм новий набір

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Спорт

Зинченко провел один из своих лучших матчей в битве за Суперкубок Англии 2019-08-05 11:42 222
Лионеля Месси дисквалифицировали на три месяца за критику чиновников 2019-08-03 15:00 810
Усик о спарринге с Ломаченко: пытаешься ударить, а его уже нет на месте 2019-08-03 11:30 918
Заря - Будучность: прогноз букмекеров на матч Лиги Европы 2019-08-01 19:00 765

Лента

15:14 Одесский припортовый завод начал работу после года вынужденного простоя
14:45 Чтобы ребенка взяли в школу, нужно сделать ему 10 обязательных прививок
14:13 Эрдоган объявил о готовящейся военной операции на севере Сирии
фото 13:44 Морская авиация Украины выследила и торпедировала подлодку в Черном море
13:16 Доллар и евро в Украине продолжают быстро дорожать - все курсы валют на 5 августа
12:43 По заявлению Кличко НАБУ завело уголовное дело на главу Офиса Зеленского
12:15 Штрафы от 17 000 до 170 000 и конфискация авто - что ждет в августе "евробляхеров"
11:42 Зинченко провел один из своих лучших матчей в битве за Суперкубок Англии
11:14 Украинцам стали чаще отказывать во въезде в Польшу в 2019 году
10:42 У Зеленского огласили планы по завершению войны на Донбассе