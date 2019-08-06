Мир фото + видео В Тихом океане нашли подлодку времен Второй мировой

2019-08-06 17:30 168

 

Исследователи обнаружили на дне Тихого Океана фрагмент подводной лодки USS Grunion, исчезнувшей со времен Второй мировой войны, сообщает Live Science.

Группа специалистов в рамках проекта Lost 52 Project нашла американскую субмарину на глубине 820 метров у побережья Алеутских островов. Известно, что подлодка затонула во время выполнения первого же боевого задания, при этом погибли не менее 70 моряков.

Ранее о судьбе субмарины ничего не было известно. Ее искали еще в 1950-х годах, однако обнаружить так и не смогли.

USS Grunion была выпущена 11 апреля 1942 года, а менее чем через полгода отправилась на Алеутские острова, где и исчезла.

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фото + видео В Тихом океане нашли подлодку времен Второй мировой 2019-08-06 17:30 168
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