Спорт На матче "Динамо" – "Шахтер" протестируют VAR

2019-08-07 17:00 129

 

Система видеопомощи арбитрам (VAR) будет протестирован в офлайн-режиме во время матча третьего тура Украинской Премьер-лиги между "Динамо" и "Шахтером".

Главным арбитром VAR назначен Николай Балакин, его ассистентом будет Владимир Володин. Матч состоится 10 августа на НСК "Олимпийский". Начало – 17.00. Это единственный матч тура, в котором будут тестировать VAR.

Напомним, что недавно арбитр отменил красную карточку для Уэйна Руни после просмотра видеоповтора. Знаменитый английский нападающий не был удален с поля в матче регулярного чемпионата Североамериканской лиги футбола (MLS) против ФК "Даллас".

Кстати, это не первый грубый фол в исполнении экс-форварда сборной Англии и "Манчестер Юнайтед". Ранее Уэйн Руни заработал удаление за грубый фол в MLS. Тогда принять правильное решение главному арбитру встречи помогла система VAR.

Отметим, что в украинской Премьер-лиге система VAR должна заработать с февраля 2020 года:

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