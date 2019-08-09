фото-видео В Сеть попали первые кадры сериала "Политик" с Гвинет Пэлтроу

2019-08-09 14:15 33

Netflix показал первые кадры нового сериала "Политик" (The Рolitician). Снимки опубликованы в Twitter стримингового сервиса.

В "черной" комедии сыграют Гвинет Пэлтроу, Джессика Лэнг, Бен Платт, Зои Дойч, Люси Бойнтон, Боб Балабан и др.

Производством сериала займутся продюсеры и сценаристы Райан Мерфи и Брэд Фэлчак, который является супругом Гвинет Пэлтроу. Сюжет сериала будет касаться жизни богатого студента, который с семилетнего возраста знал, что будет президентом США. Сериал предлагает оригинальный взгляд на то, что действительно нужно политику, чтобы стать главой государства.

Премьера сериала запланирована на 27 сентября.