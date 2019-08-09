фото-видео В Сеть попали первые кадры сериала "Политик" с Гвинет Пэлтроу

2019-08-09 14:15 33

Netflix показал первые кадры нового сериала "Политик" (The Рolitician). Снимки опубликованы в Twitter стримингового сервиса.

В "черной" комедии сыграют Гвинет Пэлтроу, Джессика Лэнг, Бен Платт, Зои Дойч, Люси Бойнтон, Боб Балабан и др.

Производством сериала займутся продюсеры и сценаристы Райан Мерфи и Брэд Фэлчак, который является супругом Гвинет Пэлтроу. Сюжет сериала будет касаться жизни богатого студента, который с семилетнего возраста знал, что будет президентом США. Сериал предлагает оригинальный взгляд на то, что действительно нужно политику, чтобы стать главой государства.

Премьера сериала запланирована на 27 сентября.

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

фото Netflix закрыл два последних супергеройских сериала по комиксам Marvel

2019-03-15 20:28 1884

Масштабная зачистка в Facebook и Twitter - удалены тысячи аккаунтов и записей

2019-02-07 09:13 2613

Маргарет Тэтчер в новом сериале Netflix сыграет культовая агент Скалли

2019-02-01 19:34 2679

Фабрика резвлечений: Netflix выпустил рекордное количество ТВ-шоу и фильмов

2018-10-29 17:54 4539

Еще новости в разделе "фото-видео"

В Сеть попали первые кадры сериала "Политик" с Гвинет Пэлтроу

2019-08-09 14:15 33

видео Компания Илона Маска отправила на орбиту инновационный израильский спутник

2019-08-07 15:14 384

видео MARUV слила в Youtube видео из провокационного клипа "Между нами"

2019-08-02 22:12 1482

фото Самые небанальные фото года, сделанные с помощью iPhone

2019-07-26 22:12 1299
Все статьи раздела "фото-видео"

поДАРуй дитині розвиток. Починаєм новий набір

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

фото-видео

В Сеть попали первые кадры сериала "Политик" с Гвинет Пэлтроу 2019-08-09 14:15 33
видео Компания Илона Маска отправила на орбиту инновационный израильский спутник 2019-08-07 15:14 384
видео MARUV слила в Youtube видео из провокационного клипа "Между нами" 2019-08-02 22:12 1482
фото Самые небанальные фото года, сделанные с помощью iPhone 2019-07-26 22:12 1299

Лента

14:15 В Сеть попали первые кадры сериала "Политик" с Гвинет Пэлтроу
13:42 Запуск "Северного потока - 2" отложен почти на год - РФ потеряла более 100 млн евро
документ 13:06 Цена разведения войск: Украина незаметно теряет территории Донбасса
12:41 Что происходит с долларом и евро - НБУ снова опустил курсы основных валют
КАРТА 12:13 Сепаратисты девять раз нарушили режим прекращения огня в зоне ООС
11:40 Для установивших дома солнечные панели снова изменили правила и нормы
фото 11:12 Ударный эсминец ВМС США USS Porter вошел в Черное море
10:39 Заря добилась результативной ничьей в квалификациии Лиги Европы
фото + видео 10:11 После очередного штурма спецназом резиденции экс-президент сдался и был арестован
ОБНОВЛЯЕТСЯ 09:38 Сколько сегодня стоит газ для авто в Киеве и области