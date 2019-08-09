Спорт Динамо - Шахтер: где смотреть принципиальное дерби и главный матч 3-го тура УПЛ

2019-08-10 14:30 249

 

Третий тур чемпионата Украины по футболу среди команд Премьер-лиги начнется в субботу, 10 августа, национальным дерби Динамо - Шахтер.

Так, центральный поединок тура "Динамо" - "Шахтер" на столичном НСК "Олимпийский" в 17.00 покажет телеканал "2+2", сообщает Укринформ.

В параллельных матчах первого игрового дня полтавская "Ворскла" примет ФК "Львов" (19.30, "Футбол 1"), а "Александрия" встретится с донецким "Олимпиком" (19.30; "Футбол 2").

Завершится 3-й тур в воскресенье, 11 августа. ФК "Днепр-1" сыграет с черниговской "Десной" (17.00; Униан), "Колос" из Ковалевки сойдется с луганской "Зарей" (17.00; "Футбол 1"), а львовским "Карпатам" будет противостоять "Мариуполь" (19.30, Униан).

Отметим, что после двух туров по 6 очков набрали "Шахтер", "Динамо" и "Колос", у "Зари" и "Днепра-1" - по 4 очка, в активе "Львова", "Десны" и "Мариуполя" по 3. "Ворскла", "Александрия", "Олимпик" и "Карпаты" стартовые матчи проиграли.

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Спорт

Динамо - Шахтер: где смотреть принципиальное дерби и главный матч 3-го тура УПЛ 2019-08-10 14:30 249
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