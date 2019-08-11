Спорт видео "Динамо" – "Шахтер": два мяча "горняков" выводят их в лидеры чемпионата Украины

2019-08-11 13:00 246

 

В субботу состоялся главный матч в украинском футболе – встречались наши гранды и принципиальные соперники "Динамо" и "Шахтер". Украинское класико – в третьем туре Премьер-лиги. "Шахтер" в Киеве одержал победу со счетом 2:1 и вышел в лидеры турнирной таблицы чемпионата.

Голы в составе "горняков" забили Жуниор Мораес и Марлос, а за киевлян отличился новичок команды Жерсон Родригес. Мы провели текстовый онлайн матча "Динамо" – "Шахтер" с видеоповторами голов, яркими фотографиями со стадиона и комментариями ключевых моментов встречи.
"Динамо" – "Шахтер" – 1:2

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Спорт

видео "Динамо" – "Шахтер": два мяча "горняков" выводят их в лидеры чемпионата Украины 2019-08-11 13:00 246
Динамо - Шахтер: где смотреть принципиальное дерби и главный матч 3-го тура УПЛ 2019-08-10 14:30 1257
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