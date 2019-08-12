Политика фото Порошенко явился на допрос в ГБР - его дети участвуют в протестах под зданием Госбюро

2019-08-12 11:42 102

Бывший президент, лидер партии Европейская солидарность Петр Порошенко сегодня явился на допрос в Госбюро расследований.

Как сообщает Интерфакс-Украина, Порошенко был вызван в качестве свидетеля по делу о возможном уклонении от уплаты налогов при покупке телеканала.

От каких-либо комментариев журналистам на входе в здание ГБР Порошенко воздержался.

Ранее стало известно, что следователь ГБР намерен допросить пятого президента по делу о возможном уклонении от уплаты налогов при покупке телеканала Прямой. Также в ГБР завели дело на Порошенко из-за отдыха на Мальдивах. Следователи проверят информацию о незаконной переправке экс-президента через госграницу с использованием поддельных документов.

Пока Петр Порошенко находится в ГБР, под зданием ведомства проходят два митинга, в одном из которых участвуют дети Порошенко. Под стенами здания ГБР собралось несколько десятков журналистов, а также активисты. Противники Порошенко пришли с плакатами и выступают в мегафоны. Их насчитывается несколько десятков.

В то же время, сообщает Страна, на месте присутствует и группа поддержки Порошенко, которая блокирует выступление противников звуком сирены. К зданию Бюро пришел также сын экс-президента Михаил и дочери Евгения и Александра.