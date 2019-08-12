Спорт Динамо ждет решающая битва с Брюгге: где и когда смотреть матч Лиги чемпионов

2019-08-12 19:30 300

 

Стало известно, на каком канале смотреть прямую онлайн видео трансляцию ответного матча квалификации Лиги чемпионов Динамо — Брюгге

Во вторник, 13 августа, киевское Динамо в ответном матче третьего раунда квалификации Лиги чемпионов встретится на своем поле с Брюгге.

В повторном поединке с бельгийской командой Бело-синим придется решать задачу выхода в следующий раунд отбора главного европейского клубного турнира после минимального поражения на выезде (0:1).

Прямая трансляция ответного матча Динамо — Брюгге, в котором будет разыграна путевка в раунд плей-офф квалификации Лиги чемпионов, состоится в Украине на телеканале 2+2. Начало встречи в 20:30 по киевскому времени.

Напомним, что ответный матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов Динамо — Брюгге будет сыгран 13 августа в Киеве на НСК Олимпийский.

Ранее сообщалось, что в ответном матче Динамо — Брюгге ведущие букмекеры отдают предпочтение хозяевам поля, ставя на победу киевлян, но общий успех Бело-синих в противостоянии с бельгийцами и выход в раунд плей-офф квалификации Лиги чемпионов остаются под вопросом.

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