Спорт В "Динамо" уволили тренера после провала в Лиге чемпионов

2019-08-14 20:00 207

 

После вылета из Лиги чемпионов Динамо объявило, что наставник команды Александр Хацкевич ушел в отставку.

Как сообщает официальный сайт киевского клуба, вместе с белорусским специалистом уволен весь тренерский штаб первой команды.

О том, кто будет исполнять обязанности наставника Динамо обещает объявить позже.

В июне 2019 года Хацкевич подписал новый контракт с киевским клубом на два сезона - до лета 2021-го года.

Тренер возглавил Динамо в июне 2017 года. За два года команда под его руководством дважды выигрывала Суперкубок Украины.

После поражения в дуэли с Брюгге в 3-м раунде квалификации клуб впервые в истории три года кряду не сыграет в группе Лиги чемпионов и теперь будет выступать в групповом этапе Лиги Европы.

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

Форвард Динамо неожиданным образом отреагировал на увольнение Хацкевича

2019-08-14 15:46 375

документ Хацкевич подал в отставку - в Динамо подтвердили увольнение главного тренера

2019-08-14 14:45 426

Александр Хацкевич детально прокомментировал жесткий и зрелищный матч Динамо-Брюгге

2019-08-14 09:11 915

видео Обзор Динамо-Брюгге 3:3 - команда Хацкевича провела нервный матч и вылетела из Лиги чемпионов

2019-08-14 08:10 429

Еще новости в разделе "Спорт"

В "Динамо" уволили тренера после провала в Лиге чемпионов

2019-08-14 20:00 207

Ливерпуль - Челси: прогноз букмекеров на матч за Суперкубок УЕФА

2019-08-14 18:00 225

Форвард Динамо неожиданным образом отреагировал на увольнение Хацкевича

2019-08-14 15:46 375

документ Хацкевич подал в отставку - в Динамо подтвердили увольнение главного тренера

2019-08-14 14:45 426
Все статьи раздела "Спорт"

поДАРуй дитині розвиток. Починаєм новий набір

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Спорт

В "Динамо" уволили тренера после провала в Лиге чемпионов 2019-08-14 20:00 207
Ливерпуль - Челси: прогноз букмекеров на матч за Суперкубок УЕФА 2019-08-14 18:00 225
Форвард Динамо неожиданным образом отреагировал на увольнение Хацкевича 2019-08-14 15:46 375
документ Хацкевич подал в отставку - в Динамо подтвердили увольнение главного тренера 2019-08-14 14:45 426

Лента

20:30 Пешеходные переходы в Украине оборудуют по новой технологии
20:00 В "Динамо" уволили тренера после провала в Лиге чемпионов
19:45 В курятине Добкина нашли сальмонеллу
видео 19:30 На заседании депутатов будущей Верховной Рады произошел конфликт
19:00 Зайцеву просят отпустить домой вместо 10 лет тюрьмы за ДТП с 6 погибшими
18:30 Экологи бьют тревогу: в Украине выловили очень опасных крабов
18:00 Ливерпуль - Челси: прогноз букмекеров на матч за Суперкубок УЕФА
17:30 Пару слов о роттердамском позоре НАБУ
17:00 В Украине изменят правила выплаты субсидий
15:46 Форвард Динамо неожиданным образом отреагировал на увольнение Хацкевича