Спорт В "Динамо" уволили тренера после провала в Лиге чемпионов

2019-08-14 20:00 207

После вылета из Лиги чемпионов Динамо объявило, что наставник команды Александр Хацкевич ушел в отставку.

Как сообщает официальный сайт киевского клуба, вместе с белорусским специалистом уволен весь тренерский штаб первой команды.

О том, кто будет исполнять обязанности наставника Динамо обещает объявить позже.

В июне 2019 года Хацкевич подписал новый контракт с киевским клубом на два сезона - до лета 2021-го года.

Тренер возглавил Динамо в июне 2017 года. За два года команда под его руководством дважды выигрывала Суперкубок Украины.

После поражения в дуэли с Брюгге в 3-м раунде квалификации клуб впервые в истории три года кряду не сыграет в группе Лиги чемпионов и теперь будет выступать в групповом этапе Лиги Европы.