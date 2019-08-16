Детали видео В ЦИК приняли решение о роспуске окружной комиссии на 210 округе

2019-08-16 19:44 108

В пятницу, 16 августа, на заседании ЦИК было принято коллегиальное решение о роспуске окружной комиссии на 210 избирательном округе.

 Однако, глава окружной комиссии Соколовская отказалась выполнять решение ЦВК и продолжила составлять протоколы уже после объявления об окончании своих полномочий.

Заместитель главы окружной комиссии Виталий Плескач отметил, что именно действия Соколовской стали причиной роспуска комиссии, так как в условиях постоянных нарушений избирательного законодательства невозможно было продолжать работу по выполнению решения Шестого апелляционного административного суда.

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«Со стороны уже экс-главы ОИК Соколовской происходили действия, недопустимые во время избирательного процесса. Среди нарушений - нападение на членов ОИК, явные фальсификации протоколов и другие действия, направленные на искажение результатов выборов. Соколовская прорвалась в архив и безосновательно начала пересчет. В этом ей помогали еще 5 членов, один из которых, к тому же, ее муж. Сами считали, сами голосовали, сами составляля протокол. Отсутствие большинства их не смущало» - подчеркнул Виталий Плескач.

 На данный момент в окружной избирательной комиссии продолжаются грубые нарушения со стороны экс главы комиссии Соколовской, которая незаконно проводит сверку списков по участкам для написания уточняющего протокола.

 «Как вы видите, даже сейчас, когда было объявлено о роспуске ОИК по решению ЦИК, Соколовская продолжала сверять списки избирателей, а именно считать подписи. После этого Соколовская совместно с некоторыми членами ОИК начала делать уточнюючий протокол, на что  они просто не имели ни права, ни законных полномочий» - подытожил бывший заместитель главы ОИК по 210 округу.

 

 

 

 

 

 

 

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