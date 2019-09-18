Политика Кличко продавливает скорейший роспуск Киевсовета - готовит обращение в Раду

2019-09-18 10:39 99

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, если лидеры всех пяти фракций городского совета не проведут сессию в четверг, 19 сентября, он обратится в Верховную Раду для роспуска Киевсовета. Об этом он заявил на пресс-конференции по итогам консультаций с председателями депутатских фракций и групп относительно досрочного прекращения полномочий Киевсовета VIII созыва.

По данным РБК-Украина, заседание Киевсовета назначено на 19 сентября. Кличко отметил, если лидеры фракций не соберутся на заседание, он будет вынужден обратиться в Верховную Раду о прекращении полномочий Киевсовета VIII созыва.

"Если такого не произойдет, и персональные амбиции будут иметь верх, если им наплевать на интересы киевлян, они не хотят больше работать, тогда не остается ничего другого, как обращаться в Верховную Раду о прекращении полномочий Киевсовета VIII созыва. Я другого пути, к сожалению, не вижу, если умышленно Киевсовет не будет работать", - сказал Кличко.

Мэр заявил, что Киевсовет должен решить актуальные для города вопросы, в частности, вопросы социальных выплат, надбавок педагогам, зарплат работникам транспортной отрасли и подготовки к отопительному сезону. 

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