Политика Разумков оценил вероятность роспуска Рады

2020-09-13 12:30 393

 

Глава Верховной рады Дмитрий Разумков, что сегодняшний созыв Рады доработает до конца своей каденции.

Об этом он заявил в эфире телеканала NewsOne.

По словам Разумкова, сегодня он не видит законных оснований для досрочного прекращения полномочий 9-го созыва украинского парламента.

"Если мы говорим о том, сколько проработает Верховная рада, то я думаю, что она проработает до конца своей каденции, как это и предусмотрено Конституцией", - подчеркнул он.

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