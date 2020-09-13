Разумков оценил вероятность роспуска Рады

Глава Верховной рады Дмитрий Разумков, что сегодняшний созыв Рады доработает до конца своей каденции.
Об этом он заявил в эфире телеканала NewsOne.
По словам Разумкова, сегодня он не видит законных оснований для досрочного прекращения полномочий 9-го созыва украинского парламента.
"Если мы говорим о том, сколько проработает Верховная рада, то я думаю, что она проработает до конца своей каденции, как это и предусмотрено Конституцией", - подчеркнул он.
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