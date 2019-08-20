Детали СМИ: Радикал Рыбалка полтора года пытался скрыть свой снэковый бизнес

2019-08-20 12:35 204

 

Очередная попытка народного депутата ВР VIII созыва Сергея Рыбалки скрыть свой снэковый бизнес с треском провалилась, утверждает Интернет-издание «Аргументум».

«Начнем с того, что длительное время в Украине существовала корпорация под названием S.Group. Она принадлежала семье Рыбалки. Но в первой половине 2018 года S.Group сменила свое название. Сегодня бизнес семьи Рыбалки носит новое. Ее негласное название корпорация IPG (АЙ ПИ ДЖИ). В нее входят такие коммерческие структуры, как IPG Universe, IPG Trading, IPG Ukraine и другие», - напоминает издание.

Адвокаты Рыбалки начали опровергать принадлежность IPG к семье нардепа с момента первой публикации в СМИ о так называемом "ребрендинге" S.Group.

 "Утверждения, что у народного депутата от РПЛ Сергея Рыбалки есть семейный бизнес, что его семье принадлежит ООО "АЙ ПИ ДЖИ ЮКРЕЙН", а также принадлежит корпорация "АЙ ПИ ДЖИ ЮКРЕЙН", ранее известная как S.Group, что подозреваемый в терроризме (Денис Пробачай, - Ред.) руководит семейной компанией депутата Рыбалки, являются недостоверными", - заявляла в марте текущего года адвокат нардепа Надежда Братцева.

В июле текущего года об отсутствии связи между ООО "Ай Пи Джи Криспс Продакшн" и семьей нардепа заявлял Сергей Веснин. Этот человек был доверенным лицом Рыбалки на внеочередных парламентских выборах.

«Но, факты не скроешь, и сегодня, путем мониторинга сайта поиска работы work.ua, можно с уверенностью заявить, что корпорация IPG - это та самая S.Group, с ее многолетним уголовным прошлым», - подчеркивает СМИ.

Так, на work.ua опубликовано порядка 20 открытых вакансий корпорации IPG, в частности - входящей в ее состав компании IPG Trading. Указывается также, что корпорации принадлежат такие бренды, как "Козацька слава", "Semki", "Snekkin".

Подбором сотрудников занимается женщина по имени Жаннет. Указан также номер номер телефона: + 38 067-400-10-61.

Но, как удалось выяснить журналистам издания, менеджер по подбору персонала - не единственная работа девушки по имени Жаннет. На внеочередных парламентских выборах она занималась поиском сотрудников для так называемой проектной работы, суть которой заключалась в установке и монтаже рекламных бордов в городе Лисичанск, Северодонецк, Попасная.

В качестве ремарки издание напоминает, что вышеперечисленные города входят в состав 107 округа, от которого в народные депутаты баллотировался Рыбалка.

Журналистам также удалось отыскать страницу Жаннет в Facebook.

Там указано, что девушка окончила Киевский национальный торгово-экономический университет. А живет она, согласно данным из сосцети, в городе Ужгород.

«Но самое интересное даже не это. В друзьях у Жаннет числится Денис Пробачай - тот самый топ-менеджер Рыбалки, который был арестован в деле о финансировании терроризма. В составе S.Group он работал с оккупантами от лица ООО "Снэк Экспорт" (принадлежит отцу депутата Рыбалки - Виктору Рыбалки) и «продавал» сухарики с орешками в магазинах "ЛНР". Таким образом, судорожные попытки адвокатов и самого экс-радикала Рыбалки откреститься от очевидного опять оказались безрезультатны», - резюмирует «Аргументум».

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