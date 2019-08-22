Политика В МИД раскрыли детали будущей встречи Трампа и Зеленского

2019-08-25 10:00 264

В конце августа-начале сентября в Варшаве состоится встреча Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа, на которой будет подписан ряд документов. 

"Мы отрабатываем часть, которая связана, конечно, с информационно-аналитическим обеспечением, с документами, которые планируется подписать во время встречи в Польше. Отрабатываем наполнение этих встреч. Я думаю, что это будет нормальная, интересная встреча ", - сообщила замминистра иностранных дел по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль.

 Напомним, ранее временно поверенный США в делах Украины Уильям Тейлор заявил, что время и дата официальной встречи Зеленского и Трампа пока не согласована, но Трамп и Зеленский желают пообщаться в Варшаве, куда оба были приглашены по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны.

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