Спорт Александр Усик дебютирует в супертяжелом весе в поединке против россиянина

2019-08-25 13:00 108

Как сообщает Boxing Scene, российский боксер Андрей Федосов согласился стать соперником украинского суперчемпиона Александра Усика в его дебютном бою в супертяжелом весе.

33-летний спортсмен дал согласие встретиться с украинцем 12 октября в Чикаго. Федосов заменит камерунского француза Карлоса Такама, с которым Усик должен был встретиться еще в мае. Тогда травма помешала Усику провести бой, а после переноса поединка на осень Такам подписал соглашение с новым промоутером.

Андрей Федосов провел на профессиональном ринге 34 боя, проиграл лишь трижды – Александру Миленко (2004), Ленсу Уитакеру (2010) и Брайанту Дженнингу (2014). Часто нокаутирует своих соперников. Из 31 поединка он досрочно завершил 25. Последний раз выходил на ринг в октябре 2018 года, когда решением судей победил Джоуи Давейко.

В украинском сегменте интернета заранее делают Федосову скорейшего выздоровления и предупреждают, что будет очень больно. Также украинские любители бокса шутят, что в этом поединке известный своим фирменным гопаком на ринге Александр Усик поставит россиянина к ответу за аннексию Крыма и войну на Донбассе.

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