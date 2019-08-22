Экономика В Нацбанке назвали реальные причины неожиданного укрепления гривны

2019-08-25 11:00 237

З початку 2019 року Національний банк зміг викупити на міжбанківському валютному ринку $2,9 млрд і не завадити зміцненню гривні.

Про це повідомив заступник голови НБУ Дмитро Сологуб під час круглого столу «Що відбудеться з гривнею до кінця року», організованого «Фінансовим клубом».

«Перший фактор (зміцнення курсу) – поведінка нерезидентів. Ми бачимо велике збільшення попиту на ОВДП. Зараз їх вкладення становлять приблизно 92 млрд грн. Крім цього ми намагаємося досить чітко комунікувати і контролювати структуру погашення», – розповів він.

Дмитро Сологуб зазначив багато заяв, що це короткостроковий капітал, але це не відповідає дійсності. «Папери з погашенням до року, тобто короткострокові папери, становлять лише третину від усіх ОВДП, що перебувають у нерезидентів», – зазначив він.

Серед причин, чому збільшився попит нерезидентів цього року на українські цінні папери, він зазначив «лінк» з Clearstream, високі темпи економічного зростання, зниження інфляції, стабільність банківської системи, зважену і збалансовану бюджетно-фіскальну політику, реформаторську риторику нового президента.

«Другий фактор – гарні умови для торгівлі. Якщо подивитися на наш платіжний баланс, то НБУ поліпшив прогноз з 3,3% від ВВП до 3,6%. Ми бачимо сприятливу експортну кон'юнктуру, досить низькі ціни на наш імпортний товар, перш за все нафту і газ», – повідомив топ-менеджер НБУ.

Третій фактор – продовження зростання переказів від українських громадян, які працюють за кордоном.

Четвертий фактор – знову нерезиденти, але ті, які інвестували в акції, а не облігації.

«І цього року ми бачимо менше виведення дивідендів з України. Це досить цікавий фактор. НБУ зняв усі обмеження щодо виведення дивідендів з країни, але обсяги репатріації не зросли. Кілька пояснень. Перше – психологічне. Коли немає обмежень, то зникає і бажання вивезти. Інша причина – економічна. Якщо подивитися на темпи економічного зростання, на очікування, то очікування зростання економіки є досить сприятливими. Ми бачимо, що інвестори, які працюють в Україні, ці гроші не виводять, а реінвестують. Тому знижуються обсяги репатріації дивідендів», – сказав він.