Спорт Плей-офф Лиги чемпионов: уже известно, какие клубы проходят в групповой этап

2019-08-28 14:45 294

В Лиге чемпионов состоялись первые ответные матчи плей-офф квалификации турнира. Загребское "Динамо", "Олимпиакос" и "Црвена Звезда" вышли в групповой этап ЛЧ.

"Краснодар" — "Олимпиакос" 1:2 (первый матч 0:4)

Голы: Уткин, 10 — Эль-Араби, 11, 48.

"Краснодар": Крицюк — Петров (Скопинцев, 56), Спаич, Фйолусон, Стоцкий — Ольссон, Вилена, Уткин (Игнатьев, 67) — Сулейманов (Намли, 32), Берг, Вандерсон.

"Олимпиакос": Са — Элабделлауи, Семеду (Сиссе, 65), Мериах, Цимикас — Бухалакис, Гильерме — Масурас, Вальбуэна, Поденсе (Камара, 83) — Эль-Араби (Судани, 73).

"Русенборг" — "Динамо" 1:1 (первый матч 0:2)

Гол: Акинтола, 11 — Гояк, 71

"Русенборг": Хансен — Хеденстад (Кейде, 84), Региниуссен, Ховланд, Мелинг — Йенсен, Лундемо (Трондсен, 74), Конрадсен — Акинтола (де Ланлай, 74), Седерлунн, Адегбенро

"Динамо": Ливакович — Стоянович, Дилавер, Перич, Леовац — Адеми, Моро — Хайрович (Гояк, 66), Ольмо (Гавранович, 90+2), Оршич (Атьемвен, 81) — Петкович

"Црвена Звезда" — "Янг Бойз" 1:1 (первый матч 2:2)

Гол: Вуканович, 59 — Бен, 82 (аг)

"Црвена Звезда": Борян — Гобелич, Милунович, Дегенек, Родич — Йованчич, Каньяс — Гарсия (Бен, 69), Марин, Вуканович (Иванич, 82) — Боакье (Томане, 62)

"Янг Бойз": Фон Бальмос — Соренсен, Лустенбергер, Цесигер (Фасснахт, 52) — Джанко, Сьерро (Сулеймани, 65), Эбишер, Лотомба — Ассале (Оаро, 65), Нсаме, Нгамалеу

Удаление: Томане, 90+7