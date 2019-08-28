Политика видео Стало известно, почему командир полка НГУ «Азов» не отдал честь Владимиру Зеленскому

2019-08-29 11:15 240

Во время награждения украинских военнослужащих по случаю Дня независимости Украины командир полка НГУ «Азов» Денис Прокопенко не отдал воинское приветствие президенту Владимиру Зеленскому.

Журналист Юрий Бутусов объяснил, что военнослужащий действовал исключительно по уставу и никакого злого умысла не имел. Более того, он просит не вмешивать солдат и офицеров в информационные войны, не выдумывать сенсацию там, где ее нет априори.

По словам Бутусова, он связался с командованием «Азова», где ему объяснили, что во время получения ордена Денис Прокопенко действовал в рамках строевого устава и никаких демонстративных действий против Зеленского не планировал.

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