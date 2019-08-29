Экономика Украинская Industrial Innovation Group принесла стране новые технологии, а ее бюджету – более 2 млрд. гривен

2019-08-29 08:11 81

Группа компаний IIG много лет ведет в Украине прозрачную деятельность и честно платит налоги. Согласно данным независимого аудитора компании «CIB Audit Consulting», в период с 2000 по 2018 год Industrial Innovation Group заплатила государственному и местным бюджетам отчисления в размере более 2 млрд гривен.

ИЩИ СРЕДИ СВОИХ

В 2019 году Industrial Innovation Group может за свой счёт обеспечить украинцев документами с самой высокой степенью защиты. Именно это и является тем самым "государством смартфоне", которое стране обещают создать новые власти. От них сейчас требуется всего лишь одно – разрешить IIG за ее счет обеспечить украинцев современными ID-документами.

IIG - известная во всем мире своими успехами в индустрии защищенной печати и персонализации. И когда президент Украины Владимир Зеленский обещает дать украинцам новую систему взаимоотношений между государством и человеком, он фактически озвучивает то, что уже делает IIG. Ведь она своими действиями лишает чиновников возможности зарабатывать на украинских гражданах, потому что уже не надо будет платить за ускорение выдачи паспорта или за беспроблемное получение водительских прав. Кроме того, работа группы – это начало создания Единого реестра граждан Украины. Кстати, именно эта группа была инициатором появления закона о реестре.

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Действительно, в условиях, когда в стране давно не проводилась перепись и при этом идёт огромная миграция, когда эксперты говорят об утере трудовых ресурсов, президенту Зеленскому нужно выяснить, так ли велик этот отток и сколько трудоспособного населения в реале осталось в стране. «Без демографического реестра правительство не имеет информации для решения социальных, правовых и экономических проблем. Реестр - информационный базис для разработки, принятия и выполнения экономических программ, направленных на решение социальных и правовых проблем в Украине», - развивает эту мысль начальник Центра защиты информации Вадим Сирик.

В то же время широко известная в технологически развитом мире компания Industrial Innovation Group готова бесплатно обеспечить каждого украинца суперзащищёнными электронными документами.

Группа компаний в очередной раз это продемонстрировала во время недавнего технологического шоу «Электронная Украина», где украинские ученые из IIG поставили рекорд скорости изготовления высокозащищенных документов. Они заявили, что украинскому государству не требуется никаких иностранных технологий и технической помощи в изготовлении этих документов. Напротив, другие государства запрашивают украинскую помощь для технологического развития своих "электронных государств". Такую систему "под ключ" IIG уже отсроила в Кении, стране, по численности населения похожей на нашу.

И если сейчас при изготовлении идентификационных документов деньги налогоплательщиков из Государственного бюджета выводятся из страны за рубеж, то при использовании украинских технологий эти средства будут работать внутри страны.

ЧИНОВНИКИ ОСТАНУТСЯ БЕЗ «КОРМОВОЙ БАЗЫ»

Прямо на презентации, всего за 10 минут специалисты IIG выпустили сразу четыре документа - ID-карту, удостоверение водителя, загранпаспорт и техпаспорт транспортного средства.

То есть все то, ради чего украинцы стоят в очередях и из-за чего их провоцирует на взятки "для ускорения процесса ", можно сделать элементарно, быстро и качественно. То есть одно из коррупционных полей в Украине может быть уничтожено технологичным проектом IIG. Чиновники, наживавшихся на этом, лишатся "кормовой базы ".

При этом IIG готова предоставить полный спектр услуг для развития "электронной Украины". Для этого уже создан замкнутый цикл производства электронных документов, технологический базис всех сервисов электронного правительства. И современная и суперзащищенная ID-карта, которую компания за свой счет готова раздать всем украинцам — это ключ доступа к услугам государственных органов, инструмент общения с властью.

IIG ЗА ПРОЗРАЧНЫЕ ОТНОШЕНИЯ С ГОСУДАРСТВОМ

Возникает вопрос: почему бы государству, намеренному избавиться от коррупции, не наладить выгодное партнерство с профильной компанией IIG, по инициативе которой был создан законопроект «О Едином государственном демографическом реестре"? Тогда и концепция «Государство в смартфоне» станет ближе и реальнее.

Фактически государство сейчас стоит на развилке: либо, используя высокие технологии IIG, создать электронный реестр граждан и обеспечить их высокотехнологическими документами, либо - потратить 90 миллионов евро на проведение переписи старинным методом "от дверей до дверей". Но перепись, в отличие от электронного реестра, не дает полноты информации о миграционных процессах. Эта картинка меняется очень быстро. Её нужно отлеживать постоянно, фактически – в режиме онлайн.

К тому же электронный реестр решает и доставший украинцев вопрос безболезненного взаимодействия с государством в удобном и безопасном формате. Ведь использование современных коммуникационных технологий заставит правительство работать гораздо эффективнее. И это не насилие над гражданами, это система, удобная прежде всего для граждан.

К тому же в Украине есть все условия для того, чтобы задействовать концепцию «электронного государства» уже в ближайшие месяцы. Есть IT-потенциал, есть охват интернетом 63 процентов граждан, и эта цифра продолжает расти.

Но в общении с государством граждане почему-то не пользуются онлайн сервисами, предпочитая стоять в очередях, давать взятки и лично общаться с чиновниками. Почему так происходит? Не потому, что массовое внедрение в жизнь онлайн-сервисов тормозится их малым количеством. Не хватает самого главного – ключа, то есть удобного инструмента для входа в виртуальное государственное пространство.

IIG предлагает вернуть Украину в современность: выдавать электронную цифровую подпись одновременно с ID-карточкой. Технологическое обеспечение у группы компаний для этого есть.

Остается вопрос, почему "электронное государство " не сделали до сих пор. Все предыдущие власти об этом каждый день говорили, а сами ввели такое наглое понятие, как «держать очередь». Думаем, комментарии излишне.

Новая власть, пришедшая вместе с Владимиром Зеленским, объявила себя высокотехнологичной и честной. Появление новых электронных документов с использованием технологий IIG - это фактически тест: хочет ли государство стать прозрачным? Группа компаний IIG хочет приложить максимум усилий, чтобы помочь своей стране и главное – украинскими национальными кадрами.