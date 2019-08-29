Политика ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ Сегодня первое торжественное заседание Верховной Рады девятого созыва - ОНЛАЙН

2019-08-29 10:00 255

29 августа в парламентском зале под куполом только торжества и официальные церемонии. Новоизбранные нардепы не будут принимать никаких законопроектов, поскольку не имеют права это делать. Анонсированные ранее документы политики начнут рассматривать с завтрашнего дня.

В первый день работы Верховной Рады в четверг, 29 августа, нардепы не будут принимать никаких законопроектов. На первом торжественном заседании парламента нового созыва новоизбранные депутаты приносят присягу на верность стране.

Текст присяги

«Присягаю на вірність Україні. Зобов’язуюсь усіма своїми діями боронити суверенітет і незалежність України, дбати про благо Вітчизни і добробут українського народу. Присягаю додержуватися Конституції України та законів України, виконувати свої обов’язки в інтересах усіх співвітчизників».

"По закону, мы не имеем права сегодня принимать никакие законопроекты. Но сегодня будет дан старт для плодотворной работы Верховной Рады", - заявил народный депутат, представитель президента в парламенте Руслан Стефанчук.

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Стефанчук также добавил, что все законопроекты будут приниматься завтра, включая те, которые были анонсированы ранее.

Напомним, пленарные заседания Верховной Рады проходят в режиме обсуждения и голосования согласно повестке дня. План работы на неделю утверждается по понедельникам во время заседаний согласительного совета. В остальное время днпутаты готовят законодательные акты в комитетах или же работают с избирателями.

"Сегодня мы целый день проведем в Верховной Раде, поэтому никаких мероприятий после не запланировано", - рассказал Стефанчук, отметив, что никакого афтепати у "слуг народа" сегодня не будет.

Накануне депутат от Слуги народа заявил, что в первый день планируют рассмотреть до 100 законопроектов.

Новый состав парламента:

254 кресла займет партия Слуга народа

43 - Оппозиционная платформа - За жизнь

26 - Батькивщина

25 - Европейская солидарность

20 - Голос

56 мест самовыдвиженцы и представители других партий

Депутаты также решили, что в каждом парламентском комитете может быть от 7 до 31 депутата. Разумков уже предложил оппозиции предоставить свои предложения по их представительству в комитетах. Уже понятно, что спикером будет Разумков, а его первым заместителем другой представитель Слуги Народа Руслан Стефанчук. В президиуме парламента вакантной остается только одна должность - первого заместителя главы Рады. Ее могут отдать оппозиции. Разумков заявил, что он лично за Виктора Медведчука или Петра Порошенко на этой должности голосовать не будет.