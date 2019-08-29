Спорт В Лиге чемпионов определились все участники группового этапа

2019-08-29 13:12 75

В Лиге чемпионов завершились матчи плей-офф квалификации,определились все участники группового этапа. Жеребьевка состоится сегодня в штаб-квартире УЕФА в Ньоне. В первой корзине оказались "Ливерпуль", "Челси", "Барселона", "Ман Сити", "Ювентус", "Бавария" и "ПСЖ". С "Зенитом" УЕФА "Шахтер" разведет. В третьей корзине собрались "Лион", "Байер", "РБ Зальцбург", "Олимпиакос", "Брюгге", "Валенсия", "Интер" и "Динамо" Загреб. А из четвертой корзины "Шахтеру" будут выбирать из такого списка: Генк", "Галатасарай", "РБ Лейпциг", "Славия", "Црвена Звезда", "Аталанта", "Лилль".

"Брюгге" – "ЛАСК" 2:1 (первый матч 1:0)

Голы: Ванакен, 70, Бонавентуре, 89 - Клаусс, 74 (пен).

"Брюгге": Миньоле — Дели, Рикка, Митрович, Ванакен, Мата, Ритс, Вормер, Диатта, Окереке (Бонавентуре, 88), Опенда (Тау, 46).

"ЛАСК": Шлагер — Траунер, Погатец, Визингер, Реннер, Холланд (Отубанджо, 90), Гойгингер (Рагуж, 72), Михорль, Фризер (Тетте, 62), Ранфтль, Клаусс.

Удаление: Траунер, 81.

"Аякс" – АПОЭЛ 2:0 (первый матч 0:0)

Голы: Альварес, 43, Тадич, 80

"Аякс": Онана — Велтман, Дест, Блинд, Тальяфико - Альварес (Марин, 89), Мартинес — Тадич, Зиеш (де Вит, 87), Нерес - Хунтелар.

АПОЭЛ: Белец — Яколиш (Де Винсенти, 64), Иоанну, Жоаузинью, Меркис, Михайлович — Аль-Тамари(Видигал, 72), Лукас, Матич (Халлениус, 78), Безяк — Павлович.

"Славия" – "Клуж" 1:0 (первый матч 1:0)

Гол: Борил, 66.

"Славия": Колар – Цоуфал, Кудела, Говорка, Борил – Соучек, Крал – Масопуст (Траоре, 84), Станчу (Фридрих, 90), Олайинка – Шкода (Хелаль, 79).

"Клуж": Арлаускис – Сушич, Бурча, Мурешан, Паулиньо – Луиш Аурелиу (Паун, 64), Бордияну, Докович – Деак (Хобан, 70), Рондон (Тукудеан, 69), Омрани.