Спорт Стали известны фавориты Лиги чемпионов по мнению букмекеров

2019-08-30 20:00 120

 

Вчера в Монако состоялась жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов. После распределения команд по квартетам предлагаем посмотреть, кого букмекеры считают главным фаворитом нынешнего розыгрыша самого престижного клубного турнира Европы.

По версии букмекерской комапнии Фаворит Спорт, больше всего шансов на победу в турнире у Манчестер Сити. Вероятность победы англичан оценивают коэффицентом 4,4. Далее идет Барселона, на которую можно поставить с коэффициентом 5,9. Замыкает тройку лидеров нынешний обладатель кубка Ливерпуль. В случае, если мерсисайдцы смогут защитить свой титул, ваша ставка умножится на 7,5.

Остальные команды заслужили следующие коэффициенты:

Реал - 9,6
Ювентус и ПСЖ - 11
Бавария - 13
Атлетико - 21
Тоттенхэм - 25
Челси - 32
Боруссия Д - 34
Наполи - 37
Интер - 50
Аякс - 55
РБ Лейпциг - 75
Валенсия - 89
Лион - 98
Бенфика - 108
Аталанта - 117
Байер - 132
Зенит - 165
Лилль - 170
Зальцбург - 221
Галатасарай - 224
Шахтер - 226
Олимпиакос - 307
Динамо З - 476
Локомотив, Генк, Брюгге, Славия, Црвена Звезда - 500

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Спорт

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