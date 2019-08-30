Спорт Стали известны фавориты Лиги чемпионов по мнению букмекеров

2019-08-30 20:00 120

Вчера в Монако состоялась жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов. После распределения команд по квартетам предлагаем посмотреть, кого букмекеры считают главным фаворитом нынешнего розыгрыша самого престижного клубного турнира Европы.

По версии букмекерской комапнии Фаворит Спорт, больше всего шансов на победу в турнире у Манчестер Сити. Вероятность победы англичан оценивают коэффицентом 4,4. Далее идет Барселона, на которую можно поставить с коэффициентом 5,9. Замыкает тройку лидеров нынешний обладатель кубка Ливерпуль. В случае, если мерсисайдцы смогут защитить свой титул, ваша ставка умножится на 7,5.

Остальные команды заслужили следующие коэффициенты:

Реал - 9,6

Ювентус и ПСЖ - 11

Бавария - 13

Атлетико - 21

Тоттенхэм - 25

Челси - 32

Боруссия Д - 34

Наполи - 37

Интер - 50

Аякс - 55

РБ Лейпциг - 75

Валенсия - 89

Лион - 98

Бенфика - 108

Аталанта - 117

Байер - 132

Зенит - 165

Лилль - 170

Зальцбург - 221

Галатасарай - 224

Шахтер - 226

Олимпиакос - 307

Динамо З - 476

Локомотив, Генк, Брюгге, Славия, Црвена Звезда - 500