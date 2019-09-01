Экономика Что будет с курсом доллара в Украине: появился прогноз на неделю

2019-09-01 15:00 708

 

Курс доллара в Украине в ближайшую неделю, начиная с 2 сентября, зафиксируется в пределах 25,4 грн/$. Сейчас доллар стоит 24,95 грн.

Об этом заявил аналитик Вадим Иосуб. По его рассчетам, курс доллара может немного подняться.

По его словам, по среднесрочному прогнозу курс доллара будет оставаться в диапазоне 25,0-25,5 грн. А краткосрочно будет подниматься от нижней границы этого коридора в направлении верхней.

"На ближайшую неделю мы ожидаем умеренного роста курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 25,4 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 25,1/25,4 грн", – прогнозирует Иосуб.

Накануне глава НБУ Яков Смолий напомнил о целях регулятора на валютном рынке. Основой для будущего роста регулятор считает низкую инфляцию, не ставит себе цели покупать на рынке как можно больше валюты, чтобы не влиять на тренд гривны. Важной ценностью для НБУ остается независимость центробанка, которая обеспечивает преемственность и предсказуемость его политики при смене власти в стране.

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