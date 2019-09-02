Спорт Михайличенко откровенно прокомментировал свой первый серьезный провал

2019-09-02 15:14 120

Головний тренер ФК "Динамо" Київ прокоментував нічию своєї команди в матчі з "Зорею" в Запоріжжі (2:2).

- Матч вийшов справжній кубковий. Багато емоцій, багато голів, багато хороших, небезпечних моментів. Думаю, такий футбол глядачам подобається. Напевно, у меншій мірі подобається тренерам, тому що він "валідольний", але від цього нікуди не дінешся.

Якщо говорити про саму гру, звичайно, шкода, що за рахунку 2:0 ми не змогли продовжувати грати так, як грали до цього, не змогли контролювати матч.

Останні ігри видалися невдалими, тому психологія, що потрібна перемога будь-якою ціною, усе-таки була присутня. І, природно, ми дали супернику відчути м'яч, відчути гру, відчути впевненість. На жаль, ми не змогли розвинути цей результат, і другий тайм був менш організованим, менш таким, яким ми хотіли б його бачити. Тому результат саме такий.

- Змінюючи Гармаша в перерві, ви перестрахувалися від можливого вилучення, або це було заплановано?

- Навіть не знаю, які тренери можуть будувати до матчу такі плани - робити заміну в перерві. Звичайно, ми не стали ризикувати, знаючи, що Денис дуже емоційний. Якщо він отримав жовту картку і почав трошки спілкуватися на поле, то це може мати негативні наслідки.