Спорт фото "Шахтер захотел меня больше, чем остальные", - Коноплянка прокомментировал переход

2019-09-03 12:43 102

Полузащитник "Шальке" и сборной Украины Евгений Коноплянка перешел в "Шахтер". Договор заключен на три года.

"Настроение радостное, но в то же время я уставший, потому что спал всего лишь три часа. Хочется побыстрее набраться сил. Но очень счастлив. Готов добиваться успехов с новой командой. Я очень рад вернуться в Украину. Это мой дом. Следил ли я за Шахтером? Лигу чемпионов на сто процентов не пропускал. Плюс за дерби Шахтер – Динамо тоже всегда интересно наблюдать. Я знаю всех игроков – для меня здесь никаких сюрпризов", - рассказал с своем первом комментарии новый игрок "горняков".

Также вингер рассказал о том, что мог стать футболистом "горняков" намного раньше: "Было дело. Скажу так: Шахтер захотел меня больше, чем остальные клубы. Мне приятно, и я отвечаю взаимностью. Счастлив быть в семье этой команды и клуба... Мои личные амбиции совпадают с амбициями команды. Но мы можем разговаривать много, а осталось это показывать на футбольном поле. Впереди очень важные матчи, Лига чемпионов, и выход из группы нам по зубам. Нужно ставить цели".

Напомним, Коноплянка дебютировал в 17-летнем возрасте в клубе "Днепр". В "Днепре" становился серебряным и бронзовым призером чемпионата Украины. За клуб Коноплянка забил 44 гола и отдал 37 ассистов. В 2014-2015 годах дошел до финала Лиги Европы. Позже выступал за испанскую "Севилью", с которой в 2016 году выиграл Лигу Европы, и за немецкий "Шальке". В 2018-2019 годах провел за немцев 21 матч во всех турнирах, забил 1 гол и отдал 2 результативных передачи.