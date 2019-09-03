Политика В Новом Кабмине заявили, что больше не станут брать кредиты у МВФ

2019-09-04 13:12 483

Едва приступивший к работе новый Кабмин намерен работать над тем, чтобы программа сотрудничества с Международным валютным фондом была последней и Украина могла "жить без кредитов". 

"У нас есть формальные миссии, которые приезжают обсудить программу или ее просмотры. Это то, чего мы ожидаем сейчас, чтобы обсудить эту программу. Она будет новой и немного длиннее. Я очень надеюсь, мы ее называем последней программой. Ведь за все предыдущие годы Украина всегда завершала и обрывала эти программы", - заявила министр финансов Оксана Маркарова в эфире программы "Свобода слова".

По чиновницы, сейчас задача Украины – это вывести страну на такой экономический уровень, чтобы она выпустилась из программы и могла жить сама, как другие европейские страны.

Напомним, раннее с трибуны Верховной Рады премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что Украина будет вести переговоры с МВФ о новой 3-4-летней программе сотрудничества.

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