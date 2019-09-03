Политика видео Верховная Рада рассматривает отмену неприкосновенности и проекты Зеленского

2019-09-03 09:40 648

Сегодня парламент Украины проведет окончательное голосование за внесение изменений в Конституцию по вопросу депутатской неприкосновенности. Также согласно повестке нардепам предстоит определиться по семи президентским инициативам касательно изменений.

Депутаты зарегистрируются в сессионном зале около 10:00 утра. Следующие полчаса отведены для принесения присяги новыми народными избранниками, а также для объявлений, заявлений и сообщений от фракций и групп.

Вопрос отмены депутатской неприкосновенности - первый на рассмотрении Верховной Рады. Напомним, для окончательного внесения изменений в Конституцию нужно не менее 300 голосов народных депутатов.

Затем нардепы проголосуют за направление в Конституционный суд еще семи законодательных инициатив президента Украины Владимира Зеленского о внесении изменений в Основной закон.

Речь идет об отмене адвокатской монополии; правах президента образовывать регулярные органы и назначать директоров НАБУ и ГБР; предоставлении народу законодательной инициативы, назначении уполномоченных Верховной Рады; уменьшении количества нардепов с 450 до 300; прекращении депутатских полномочий из-за кнопкодавства и прогулов; правах Верховной Рады создавать вспомогательные органы. В течение трех дней до конца недели народные депутаты планируют работать в комитетах, фракциях и группах.