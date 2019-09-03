Политика Это конец "касты неприкосновенных" - Зеленский прокомментировал отмену депутатского иммунитета

2019-09-03 14:44 426

Президент Украины прокомментировал успешное голосование Верховной Рады за отмену депутатской неприкосновенности, заявив, что это только начало на пути строительства новой Украины.

"Вступая в должность президента, я говорил: наша национальная идея – объединившись, сделать невозможное. Сегодня мы получили подтверждение этого. 373 голоса за то, что считалось невозможным свыше 20 лет – отмена депутатской неприкосновенности", – написал президент на своей странице в Facebook во вторник, 3 сентября.

Президент выразил благодарность всем фракциям, которые голосовали за отмену депутатской неприкосновенности.

"Спасибо фракции партии Слуга народа. Спасибо также другим фракциям, которые выполнили обещанное своим избирателям. Спасибо депутатам от имени украинского народа.

Спасибо всем украинцам, которые поверили нашей команде, – мы сегодня доказали, что вас не подведем. Мы получили парламент, в котором депутаты не будут прятаться от закона, и общество, в котором отныне не будет "касты неприкосновенных". Но это только начало. Мы строим новую Украину, не переключайтесь!", – написал Зеленский.