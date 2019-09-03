Политика У Зеленского заявили, что оспорить в суде отмену неприкосновенности не получится

2019-09-03 13:42 324

Процедура о внесении изменений в Конституцию Украины, которым предусмотрена отмена полной неприкосновенности депутатов, была соблюдена, считает спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков.

"Я считаю, что нет… я считаю, что мы выдержали процедуру", - сказал в кулуарах парламента Разумков, сообщает Интерфакс-Украина.

При этом он отметил, что всегда можно найти какой-то пункт, по которому можно будет возвратиться и сказать, что он "не совсем отвечает, не в полном объеме был выполнен".

КТО И КАК ГОЛОСОВАЛ ЗА ОТМЕНУ НЕПРИКОСНОВЕННОСТИ - ПОИМЕННО

"Но если мы идем по общим процедурам, которых мы придерживались при рассмотрении этого закона, то я уверен, что решение о его принятии полностью отвечает действующему законодательству и политически, и юридически", - добавил спикер.

Напомним, сегодня нардепы 373 голосами приняли законопроект об отмене депутатской неприкосновенности.