Процедура о внесении изменений в Конституцию Украины, которым предусмотрена отмена полной неприкосновенности депутатов, была соблюдена, считает спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков.
"Я считаю, что нет… я считаю, что мы выдержали процедуру", - сказал в кулуарах парламента Разумков, сообщает Интерфакс-Украина.
При этом он отметил, что всегда можно найти какой-то пункт, по которому можно будет возвратиться и сказать, что он "не совсем отвечает, не в полном объеме был выполнен".
КТО И КАК ГОЛОСОВАЛ ЗА ОТМЕНУ НЕПРИКОСНОВЕННОСТИ - ПОИМЕННО
"Но если мы идем по общим процедурам, которых мы придерживались при рассмотрении этого закона, то я уверен, что решение о его принятии полностью отвечает действующему законодательству и политически, и юридически", - добавил спикер.
Напомним, сегодня нардепы 373 голосами приняли законопроект об отмене депутатской неприкосновенности.