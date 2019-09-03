Политика У Зеленского заявили, что оспорить в суде отмену неприкосновенности не получится

2019-09-03 13:42 324

Процедура о внесении изменений в Конституцию Украины, которым предусмотрена отмена полной неприкосновенности депутатов, была соблюдена, считает спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков. 

"Я считаю, что нет… я считаю, что мы выдержали процедуру", - сказал в кулуарах парламента Разумков, сообщает Интерфакс-Украина.

При этом он отметил, что всегда можно найти какой-то пункт, по которому можно будет возвратиться и сказать, что он "не совсем отвечает, не в полном объеме был выполнен".

КТО И КАК ГОЛОСОВАЛ ЗА ОТМЕНУ НЕПРИКОСНОВЕННОСТИ - ПОИМЕННО

"Но если мы идем по общим процедурам, которых мы придерживались при рассмотрении этого закона, то я уверен, что решение о его принятии полностью отвечает действующему законодательству и политически, и юридически", - добавил спикер.

Напомним, сегодня нардепы 373 голосами приняли законопроект об отмене депутатской неприкосновенности.

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

Это конец "касты неприкосновенных" - Зеленский прокомментировал отмену депутатского иммунитета

2019-09-03 14:44 426

Парламент наделил президента Зеленского новыми полномочиями

2019-09-03 14:30 597

ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ В Украине отменили депутатскую неприкосновенность - Изменения вступят в силу с 1 января 2020 года

2019-09-03 11:49 315

видео Верховная Рада рассматривает отмену неприкосновенности и проекты Зеленского

2019-09-03 09:40 744

Еще новости в разделе "Политика"

В Госпогранслужбе ответили на обвинения Лукашенко о потоке оружия

2019-09-03 18:30 30

Лукашенко закрыл границу с Украиной: что известно на данный момент

2019-09-03 18:00 144

Стало известно, почему Порошенко не пришел на допрос в ГБР

2019-09-03 17:30 156

Это конец "касты неприкосновенных" - Зеленский прокомментировал отмену депутатского иммунитета

2019-09-03 14:44 426
Все статьи раздела "Политика"

поДАРуй дитині розвиток. Починаєм новий набір

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Политика

В Госпогранслужбе ответили на обвинения Лукашенко о потоке оружия 2019-09-03 18:30 30
Лукашенко закрыл границу с Украиной: что известно на данный момент 2019-09-03 18:00 144
Стало известно, почему Порошенко не пришел на допрос в ГБР 2019-09-03 17:30 156
Это конец "касты неприкосновенных" - Зеленский прокомментировал отмену депутатского иммунитета 2019-09-03 14:44 426

Лента

18:30 В Госпогранслужбе ответили на обвинения Лукашенко о потоке оружия
18:00 Лукашенко закрыл границу с Украиной: что известно на данный момент
17:30 Стало известно, почему Порошенко не пришел на допрос в ГБР
17:00 Стабильность или девальвация: что будет с долларом в сентябре
16:30 Буря надвигается на Киев, жителей предупредили об угрозе: подробности
15:46 Премьер Израиля поднял один из наиболее острых вопросов в конфликте с Палестиной
15:13 Глава Минобразования Анна Новосад пообещала научиться писать без ошибок
14:44 Это конец "касты неприкосновенных" - Зеленский прокомментировал отмену депутатского иммунитета
14:30 Парламент наделил президента Зеленского новыми полномочиями
14:09 Рада оперативно одобрила законопроект Зеленского об адвокатской монополии